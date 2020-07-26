AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

وكالة ناسا تلتقط صورا مذهلة لـ كوكب زحل خلال أيام الصيف

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:00 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد شريف

 التقطت وكالة ناسا الأجواء الصيفية  في كوكب زحل في لقطة مذهلة تم إصدارها اليوم، بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، والتي تكشف أيضا عن القطب الجنوبي الجليدي الأزرق.


ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم التقاط اللقطة المذهلة، التي تظهر كيف تبدو أشرطة عملاق الغاز، أكثر حُمرة في المستويات المتزايدة لضوء الشمس ، من قبل المرصد المداري في 4 يوليو 2020.


أقرأ أيضا:


ظاهرة غريبة.. ناسا ترصد عفاريت حمراء في السماء.. صور


وقال علماء الفلك إن حلقات زحل ، التي ترى من مسافة 839 مليون ميل من الأرض ، مشرقة جدًا في الصورة بحيث تبدو وكأنها  تساقط ثلوج .


وأعطى الغلاف الجوي لزحل، الذي يتكون في المقام الأول من الهيدروجين والهيليوم ، مع آثار الأمونيا والهيدروكربونات والميثان وبخار الماء، الكوكب لونه البني المصفر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كويكب ضخم يخترق المدار الأرضي الأسبوع القادم

ظهور عاصفة عملاقة على كوكب زحل.. تفاصيل

وكالة ناسا ترصد فيديو لحركة الشمس لمدة 10 سنوات .. فيديو

ثروة منسية في الفضاء.. كوكب نبتون يمطر ألماسا

ظاهرة غريبة.. ناسا ترصد عفاريت حمراء في السماء.. صور

ترشيحاتنا

بـ الكلمات .. نشيد الأهلي الجديد قبل افتتاح القناة عقب تطويرها

طالبه بالاعتذار للاسماعيلى| أسامة خليل مهددا فاروق جعفر: سأحكى ما حدث في أمريكا

لا تقترب منها.. 3 أسماك بها سم قاتل تهدد المواطنين في المصايف

بعد طرحها.. شروط الحصول على 2351 قطعة أرض بالإسكان المميز والأكثر تميزًا بالمدن الجديدة

بالأسماء.. ننشر تفاصيل الحركة الداخلية لضباط الشرطة في كفر الشيخ

مع تصاعد التوتر.. تحركات لسلاح الجو التركي في شرق المتوسط

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير آيس كريم آبل باي.. خطوة بخطوة

تحديثات منتصف العمر لـ هيونداي سوناتا 2021.. صور

السمنة تصيبك بـ كورونا.. وصفة سحرية لـ نسف الدهون