وكالة ناسا تلتقط صورا مذهلة لـ كوكب زحل خلال أيام الصيف

التقطت وكالة ناسا الأجواء الصيفية في كوكب زحل في لقطة مذهلة تم إصدارها اليوم، بواسطة تلسكوب هابل الفضائي، والتي تكشف أيضا عن القطب الجنوبي الجليدي الأزرق.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم التقاط اللقطة المذهلة، التي تظهر كيف تبدو أشرطة عملاق الغاز، أكثر حُمرة في المستويات المتزايدة لضوء الشمس ، من قبل المرصد المداري في 4 يوليو 2020.

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وقال علماء الفلك إن حلقات زحل ، التي ترى من مسافة 839 مليون ميل من الأرض ، مشرقة جدًا في الصورة بحيث تبدو وكأنها تساقط ثلوج .





وأعطى الغلاف الجوي لزحل، الذي يتكون في المقام الأول من الهيدروجين والهيليوم ، مع آثار الأمونيا والهيدروكربونات والميثان وبخار الماء، الكوكب لونه البني المصفر.