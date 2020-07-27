مياه الشرب بالشرقية تناشد المواطنين عدم إلقاء مخلفات ذبح الأضاحي في شبكات الصرف

تهيب الشركة بالمواطنين عدم إلقاء مخلفات ذبح أضاحي العيد في شبكات الصرف الصحى. أكد اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالشرقية، أنه





يأتي ذلك حفاظا علي شبكات الصرف الصحى من الانسداد، لأن ذلك يؤدي إلى انبعاث الروائح الكريهة كما يترتب عليه انقطاع المياه لفترات طويلة لإصلاح تلك الأعطال مما قد يؤثر سلبًا على أجواء الفرحة بالعيد.

وارتداءالكمامات واستخدام المواد المطهرة والمعقمة لمواجهة خطر تفشي الإصابة بفيروس كورونا. كما توصي الشركة بالنظافة العامة وضرورة التخلص الآمن من هذه المخلفات بجمعها بأكياس قوية وسميكة ووضعها بالحاويات المخصصة لذلك





وأوصت الشركة في بيانها بعدم الإسراف في المياه أثناء تنظيف الأضاحي.





وارسل اللواء مهندس شريف فارس رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة الشرقية باقات من التهاني لجموع المواطنين بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك .





وأكد على ضرورة إدراك كم المخاطر التي تتعرض لها شبكات الصرف الصحي بسبب التصرفات غير المسئولة من البعض والتعامل السيئ بإلقاء المخلفات بها.





وأضاف أن ذلك يؤثر على البنية التحتية مما يكبد الشركة مجهودات كبيرة ويعد إهدارا لطاقات وموارد الدولة.