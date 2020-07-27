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أخبار العالم

نتنياهو يصدر أوامر للوزراء بعدم التعليق على واقعة حزب الله

الإثنين 27/يوليه/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أصدر أوامر لوزراء الحكومة بعدم التعليق أو الإدلاء بتصريحات صحافية أو إجراء حوارات تليفزيونية تتعلق بالواقعة التي حدثت على الحدود الشمالية بين إسرائيل ولبنان.

وكانت إسرائيل قد أعلنت إحباط محاولة تسلل لخلية من حزب الله مكونة من حوالي  أشخاص إلى داخل إسرائيل مشيرة إلى أن العملية كانت محاولة انتقام لمقتل الناشط في حزب الله، على كامل محسن، خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في سوريا منذ يومين.

في السياق ذاته، عقد بنيامين نتنياهو في الكريا اجتماعات أمنيا يضم قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية لإجراء تقييم للأوضاع على الحدود الشمالية.

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