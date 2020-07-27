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الهندسة بـ 80%.. "التعليم العالي" تعلن تنسيق الجامعات الخاصة لعام 2020.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 07:35 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي, إن اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي تطرق إلى مجموعة من القرارات المهمة وكان على رأسها توجيه الشكر من الدكتور خالد عبد الغفار إلي رؤساء الجامعات الخاصة في مصر لبذلهم مجهودا كبيرا هذا العام.


وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية, أن جميع قرارات وضوابط التنسيق مبنية على دراسات علمية.


وتابع أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع على تنسيق الجامعات الخاصة والذي جاء مثل العام الماضي ولم يختلف كثيرا.


وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار أن 95% لكلية الطب و90% لطب الأسنان و80% لكلية الهندسة وهذا هو تنسيق الجامعات الخاصة هذا العام.


وأشار إلى أن الوزارة تسترشد من خلال الاعوام السابقة ونتيحة الثانوية العامة نتيجة تنسيق قبول الجامعات الخاصة كل عام.

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تكليف حسام عبد الغفار متحدثًا رسميًا باسم وزارة التعليم العالي

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