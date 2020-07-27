بافارد يغيب عن بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا





وكان بافارد قد تعرض للإصابة في تدريبات فريقه أمس على مستوى أربطة الكاحل في إطار استعدادات الفريق لاسئناف بطولة دوري أبطال أوروبا.





وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن فترة غياب بافارد عن صفوف بايرن ميونخ ستصل لـ 6 أسابيع، ما يعني انتهاء موسمه مع بايرن ميونخ وعدم مشاركته في بطولة دوري أبطال أوروبا.





ويواجه نادي بايرن ميونخ نظيره نادي تشيلسي الإنجليزي في إياب دور الـ 6 لبطولة دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس المقبل.





وتوج بافارد مع بايرن ميونخ بلقبي الدوري الألماني وكأس ألمانيا هذا الموسم.

أكدت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الاثنين، انتهاء موسم الفرنسي بنجامين بافارد الظهير الأيمن لنادي بايرن ميونخ مع فريقه بسبب الإصابة.