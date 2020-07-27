عودة بعد غياب طويل .. شيرين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على البحر.. شاهد





وأطلت الفنانة شيرين على جمهورها من إحد الشواطئ بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان باللون الأزرق الزاهي بتصميم واسع وفضفاض وأوف شولدر.





واعتمدت على تسريحة الشعر البني بطريقة ناعمة أعلى الكتف لتبرز جمال أنوثتها.





وابرزت ملامحها الرقيقة بوضع المكياج ذات الألوان الهادئة، فاختارت اللون البني في الشفاه، مع إبراز العين باللمسات البسيطة.





و استكملت أناقتها بارتداء الأساور الرقيقة في اليد، والأقراط البسيطة في الأذن.





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