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مرأة

عودة بعد غياب طويل .. شيرين تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة على البحر.. شاهد

الإثنين 27/يوليه/2020 - 08:04 م
الفنانة شيرين
الفنانة شيرين
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حياة عبد العزيز
انتشرت خلال الساعات الماضية صور من جلسة تصوير جديدة للفنانة شيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وفيسبوك، خطفت بها أنظار الجميع بعد غياب سنوات.

وأطلت الفنانة شيرين على جمهورها من إحد الشواطئ  بإطلالة ساحرة، مرتدية فستان باللون الأزرق الزاهي بتصميم واسع وفضفاض وأوف شولدر.

واعتمدت على تسريحة الشعر البني بطريقة ناعمة أعلى الكتف لتبرز جمال أنوثتها.

وابرزت ملامحها الرقيقة بوضع المكياج ذات الألوان الهادئة، فاختارت اللون البني في الشفاه، مع إبراز العين باللمسات البسيطة.

و استكملت أناقتها بارتداء الأساور الرقيقة في اليد، والأقراط البسيطة في الأذن.

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الفنانة شيرين الفنانة شيرين
الفنانة شيرين الفنانة شيرين
الفنانة شيرين الفنانة شيرين
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