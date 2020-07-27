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أخبار العالم

موعد ظهور لقاح كورونا.. معهد الأمراض المعدية في الولايات المتحدة يكشف

الإثنين 27/يوليه/2020 - 10:14 م
أنتوني فوتشي
أنتوني فوتشي
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شيماء مصطفى
أعطى مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الدكتور أنتوني فوتشي، 3 مواعيد لظهور لقاح فيروس كورونا.

ووفقًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، قال فوتشي إن من المتوقع أن يظهر لقاح كورونا بحلول أكتوبر أو نوفمبر على الأرجح.. أو مايو على أقصى تقدير.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تنتج حاليا كميات كبيرة من جميع اللقاحات قيد التطوير ضد فيروس كورونا، وذلك مقدما قبل ثبوت نجاحها.

وأضاف ترامب، أن بلاده سوف تحصل على لقاح ضد كورونا في وقت قياسي.

ويزور الرئيس الأمريكي اليوم مركز الابتكار للعمليات الحيوية في Fujifilm Diosynth Biotechnologies للقيام بجولات في المرافق المستخدمة لدعم تصنيع المكونات الرئيسية للقاح المرشح ضد فيروس كورونا.
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