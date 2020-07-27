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بعد نشر أسمائهم على فيسبوك.. خالد أبو بكر يتبرع بدفع مصاريف 56 طالبا فى نجع حمادى.. فيديو

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:40 م
خالد ابو بكر
خالد ابو بكر
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إبراهيم القادري
قال أبو الوفا عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بنجع حمادي، إن مصاريف الدراسة تصل إلى 165 جنيها لكل طالب وعدد الطلاب الذين لم يقوموا بسداد المصاريف 56 طالبا. 

ورد عليه الإعلامي خالد أبو بكر قائلا "أنا سوف أقوم بدفع مصروفات الطلاب وغدا سيتم إرسال المصروفات إليكم "مدرسة الدكتور يوسف اسماعيل الاعدادية  بالألمنيوم في نجع حمادي.

وأضاف أبو الوفا عبد السلام خلال مداخلة هاتفية في برنامج كل يوم المذاع علي قناه اون اى، أنه عند علمه بنشر أسماء الطلاب علي الفيس بوك قمت بالاتصال بالمدرسة وقال لي سكرتير المدرسة إن هدفهم ليس التشهير بالطلبة ولكننا هدفنا أن نعلمهم أنهم لم يقوموا بالدفع.

وأوضح أبو الوفا عبد السلام، أن هذا الموقف يؤثر على معنويات الطلاب وتم إحالة كل من شارك في نشر أسمائهم للتحقيق.

وتابع: مسؤول العلاقات العامة بالإدارة التعليمية هو من قام بإخباري بما حدث.

واستكمل: المسؤولون في المدرسة لم يرسلوا إلى أولياء الأمور لدفع المصاريف قبل نشر أسماء الطلاب علي الفيس بوك. 
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