دعاء الصباح في العشر من ذي الحجة يفتح لك أبواب الخير والرزق

أو كما يعرف بـ أذكار الصباح في العشر من ذي الحجة ، لعل في حرص رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على استفتاح يومه بترديد دعاء في الصباح

أكبر دليل على فضله الكبير، فقد امتلأت السُنة النبوية الشريفة بصنوف متعددة من دعاء الصباح

، وكما تعددت كلمات

دعاء الصباح

تعددت معها الفضائل، وفي أيام العشر من ذي الحجة يتضاعف فضل دعاء الصباح ،

فجاء من دعاء الصباح ما يكفر كل الذنوب، فبه يبدأ الإنسان يومه وقد تخلص من كل الذنوب والمعاصي التي تثقل عاتقه وتوقعه في المزيد، كما جاء من

دعاء الصباح

ما يكفي ويحمي الإنسان الكثير من الشرور والهموم الدنيوية والأخروية، ويحفظه من شياطين الإنس والجن، وما قد يتربص به من شر، وبترديد

يبدأ به يوم مبارك فقط ويجعل الإنسان في معية الله تعالى، وإنما قد يفتح صفحة جديدة مع الله وحياة أفضل.