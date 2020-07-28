خطر على الثروة السمكية.. أستاذ جيولوجيا يكشف سبب تغير لون مياه النيل في السودان.. فيديو

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الجبال الاثيوبية مليئة ببراكين قديمة والصخور بها لونها اسود وعندما تسقط عليها الأمطار تتحلل وتصبح طميًا.





مع سقوط الامطار في الانهار الاثيوبية تجعل مياه نهر النيل محملة بالطمي". وأضاف عباس شراقي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :"





وتابع عباس شراقي:" زيادة نسبة الطمي في مياه النيل أدى إلى تغير لون المياه في السودان".





وأكمل عباس شراكي:" الطمي هو أساس التربة الزراعية ، و95 % من الطمي في الدلتا في مصر قادم من إثيوبيا".



