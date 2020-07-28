خطر على الثروة السمكية.. أستاذ جيولوجيا يكشف سبب تغير لون مياه النيل في السودان.. فيديو

قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن الجبال الاثيوبية مليئة ببراكين قديمة والصخور بها لونها اسود وعندما تسقط عليها الأمطار تتحلل وتصبح طميًا.
وأضاف عباس شراقي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي "، :" مع سقوط الامطار في الانهار الاثيوبية تجعل مياه نهر النيل محملة بالطمي".
وتابع عباس شراقي:" زيادة نسبة الطمي في مياه النيل أدى إلى تغير لون المياه في السودان".
وأكمل عباس شراكي:" الطمي هو أساس التربة الزراعية ، و95 % من الطمي في الدلتا في مصر قادم من إثيوبيا".
ولفت عباس شراكي الى ان" الطمي يسبب مشاكل لمحطات المياة لان تواجد الطمي يعوق عمل حوض الترسيب لتنقية المياه"، مضيفا:" ارتفاع كمية الطمي في المياه يضر بالثروة السمكية لانها تعمل على رفع درجة حرارة المياة وتقلل نسبة الاوكسجين فيها".