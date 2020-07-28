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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: إثيوبيا تريد تعطيش مصر.. شركة مصرية تنتج دواء ريمديسيفير.. طارق الشناوي: نجاة الصغيرة ليست منتقبة ولا تحب الظهور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:54 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا تريد أن تفعل كما فعل الديكتاتور أردوغان، والسيطرة على نهر النيل وقطع المياه عن مصر كما فعلت تركيا من السيطرة على نهري دجلة والفرات وتعطيش سوريا والعراق. 

قال الدكتور محيي حافظ، رئيس لجنة الصحة والدواء باتحاد المستثمرين، إن مصر صاحبة تاريخ عريق في صناعة الدواء منذ 1939، منوها أن أهم العقبات في تصدير الأدوية هو سعر بيع بلد المنشأ، فضلا عن عملية التسجيل الطويلة للمصانع والتفتيش والذي يمتد لعامين.

قال الدكتور أحمد الكيلاني رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إيبيكو للصناعات الدوائية، إن الشركة ستبدأ في تصنيع ريمديسيفير في الأسبوع الأول من أغسطس ويتم توفيره في النصف الثاني من أغسطس. 

كشف صلاح إسماعيل، محامي ضحايا "ريان الشرقية"، عن تفاصيل قيام فرد بالنصب على المواطنين للحصول على أموالهم.

وجه الإعلامي نشأت الديهي، تحذيرا  شديد اللهجة لحكومة الوفاق الليبية، مؤكدا أن البعثة الأممية تحذر من استمرار تدفق الأسلحة والمرتزقة إلى ليبيا.

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك.

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه ليس هناك عبور لماكينة حفر مترو الأنفاق في الزمالك، مرددا: «لا خوف أبدا بعد ذلك من أي ميل أو انهيارات في العمارات». 

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة تقيم في الدور الخامس في عمارة الشربتلي في الزمالك والتي تعرضت إلى ميل.
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