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رياضة

أحد أبرز لاعبينا على مر التاريخ.. نادي الزمالك يهنئ خالد الغندور بعيد ميلاده

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:34 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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مصطفى كرم
هنأ نادي الزمالك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لاعبه السابق خالد الغندور بعيد ميلاده الـ 49. 

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر تويتر صورة لخالد الغندور، مصحوبة بتعليق: "‏يوَافق اليَوم عيد ميلاد أحد أبرز لاعبينا على مر التاريخ؛ خالد الغندور.. كل عام وأنت بخير".

وسبق أن وقعت مشادة كلامية في برنامج انا زملكاوي بين خالد الغندور مقدم البرنامج ومرتضى منصور  رئيس النادي خلال اتصال للأخير الذي ظل خالد الغندور أثناء المكالمة يلتفت حوله؛ ليعلق مرتضى قائلا" متهزليس راسك يا خالد ". 


وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "قولا واحدا انا  اتعامل بأدب واحترام مع كل الناس عشان انا محترم و ابويا المستشار رباني علي كده و وجودي في قناة الزمالك حبا و تقديرا لجمهور الزمالك العظيم  و انا لا ارد علي رئيس النادي لإنه رئيس نادي الزمالك  النادي الذي اشجعه و لكن يجب ان يكون الاحترام متبادل   بين الجميع و لو وجودي في قناة الزمالك لا يناسب رئيس النادي مفيش عندي اي مشكلة في الرحيل من القناة   و كلامي مع اعلام المصريين و شكرا للجميع". 

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