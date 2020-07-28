إثيوبيا تخسر 100 مليون دولار لهذا السبب

تكبدت إثيوبيا خسائر تقدر بما يقرب من 100 مليون دولار؛ نتيجة قطع خدمة الإنترنت في البلاد لمدة شهر، خلال يوليو الجاري.





وقالت مجموعة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة حرية الانترنت حول العالم إن إثيوبيا خسرت ما يقرب من 100 مليون دولار بسبب قطع الانترنت.





واضافت: "بعيدًا عن التأثير على الحقوق الأساسية، فإن كل يوم يتم فيه قطع الإنترنت في إثيوبيا يزيد فاتورة تزيد عن 4.5 مليون دولار، من حيث التأثير الاقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لأداة تكلفة إيقاف التشغيل".





وكانت الحكومة الإثيوبية قررت قطع خدمة الأنترنت في البلاد، في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها خلال الفترة الماضية.





وأسفرت التظاهرات الاحتجاجية على مقتل المغني هاشالو هونديسا عن مقتل أكثر من 250 شخصا على يد قوات الأمن الإثيوبية.