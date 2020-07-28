تبدأ من 1270 جنيها للمتر.. أسعار ومساحات أراضى الإسكان المتميز









شروط الطرح، وأسلوب الحجز، والمواقع، والمساحات، والأسعار، وأسلوب السداد، متاحة على الموقع الإلكتروني ( www.hdb-reservation.com)، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 28/7/2020. وذلك بمساحات تبدأ من 194 مترا مربعا وتصل إلى 1200 متر مربع، والأسبقية للحجز أو لاين عبر موقع بنك الإسكان والتعمير، وسوف تكون









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وأوضح الجزار أن الهيئة ستطرح 1633 قطعة أرض سكنية بالإسكان "المميز"، بمساحات تبدأ من 192 م2 : 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة هي: (بدر 65 قطعة- العاشر من رمضان 111 قطعة - برج العرب الجديدة 100 قطعة - أكتوبر الجديدة 508 قطعة- السادات 150 قطعة أرض- بنى سويف الجديدة 100 قطعة - سوهاج الجديدة 89 قطعة - غرب قنا 100 قطعة أرض- غرب أسيوط 100 قطعة- طيبة الجديدة 100 قطعة أرض- الفيوم الجديدة 69 قطعة - أسيوط الجديدة 50 قطعة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة 123 قطعة أرض).









وتطرح الهيئة أكبر عدد قطع أراضٍ بمدينة أكتوبر الجديدة بمتوسط مساحة 500 متر مربع للقطعة، بسعر 3805 جنيه للمتر، والنسبة البنائية لا تتجاوز 50% من المساحة، والارتفاع المسموح به أرضي و3 أدوار متكررة.









وتأتى مدينة بدر فى المركز الثاني فى الأسعار بـ 69 قطعة أرض بسعرين 3390 جنيها للمتر، و3085 جنيها للمتر لعدد أقل من 10 قطع من المتاحة، وتتراوح المساحات المتاحة من 445 مترا مربعا، حتى 550 مترا مربعا بنفس شروط النسب البنائية والارتفاعات.









ثم مدينة العاشر من رمضان بعدد قطع 111 قطعة بمساحات تتراوح من 430 مترا مربعا إلى 630 مترا مربعا بسعر 1920 جنيها للمتر.









وفى المركز الرابع مدينة السادات بعدد قطع 150 قطعة بمتوسط مساحات 600 متر مربع، بسعر 1815 جنيها للمتر.









وتليها مدينة برج بــ 5 مواقع بأسعار مختلفة تتراوح بين 1575 جنيها للمتر وحتى 2630 جنيها للمتر، وبإجمالى 100 قطعة أرض.









ويبلغ مقدم الحجز لقطع الأراضي السكنية المميزة، 50 ألف جنيه للقطعة بمدينة أخميم الجديدة فقط، و100 ألف جنيه بباقي المدن، على أن يتم استكمال سداد 25% من قيمة الأرض بعد انتهاء الحجز فى 20 سبتمبر المقبل.









وفى مدينة الفيوم الجديدة، تتيح الهيئة مساحات متنوعة بين عمارات سكنية وفيلات بأسعار متنوعة من 2030 جنيها للمتر المريع، إلى 1270 جنيها للمتر.









أما مدينة بنى سويف الجديدة، فسجلت سعر 2200 جنيه للمتر بمتوسط مساحات من 460 مترا مربعا إلى 615 جنيها للمتر المربع.









وسجلت مدينة أسيوط الجديدة أقل عدد لقطع الأراضى 50 قطعة أرض بمتوسط سعر 1530 جنيها للمتر المربع، وفى غرب أسيوط أتاحت الهيئة 100 قطع أرض بمساحة من 495 مترا مربعا إلى 1100 قطعة أرض بسعر 2200 جنيه للمتر.









وسجلت مدينة سوهاج الجديدة سعر 1950 جنيها للمتر بمتوسط مساحات 460 مترا مربعا، وسجلت غرب قنا أكبر مساحات متاحة بين الأراضى المطروحة بمساحة من 530 مترا مربعا إلى 1200 متر مربع، بسعر 1715 جنيها للمتر.









أما مدينة طيبة الجديدة فمتاح بها 100 قطعة أرض بمتوسط مساحة 600 متر مربع، وبسعر 1600 جنيه للمتر، وسجلت مدينة أسوان الجديدة متوسط مساحات 500 متر مربع بسعر 1370 جنيها للمتر.









وقال وزير الإسكان إن خطة الهيئة تشمل توفير عدد كبير من قطع الأراضى السكنية المخلتفة، لتلبية رغبة المصريين فى التملك، وتوفير أكبر عدد ممكن من الوحدات، عبر البناء على هذه الأراضى من خلال المواطنين والمستثمرين، وتحقيق التنمية المطلوبة، وزيادة الرقعة العمرانية، إضافة إلى محاربة المتاجرة بالأراضى والسمسرة.