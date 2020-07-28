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أخبار العالم

زعيم كوريا الشمالية يؤكد اعتزامه تعزيز قدرة الردع النووي لبلاده

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:04 ص
الزعيم الكوري الشمالي
الزعيم الكوري الشمالي كيم جون
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أ ش أ
أكد الزعيم الكوري الشمالي، كيم جون أون اعتزام بلاده تعزيز قواتها العسكرية بـ "قدرة الردع النووي الذاتي"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الـ67 لانتهاء الحرب الكورية، التي استمرت لمدة 3 أعوام (1950-1953) وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، بأن الزعيم كيم ذكر ذلك أثناء حضوره مؤتمر محاربي الحرب الكورية القدامى السادس المنعقد في مركز 25 أبريل الثقافي في (بيونج يانج) أمس، بمناسبة الذكرى السنوية بـ "يوم النصر لحرب تحرير الوطن".. إذ تسمى كوريا الشمالية يوم توقيع الهدنة بيوم النصر والحرب الكورية بـ "حرب تحرير الوطن".

وقال كيم - في بداية خطابه - "بفضل قدرتنا الموثوقة والفعالة للردع النووي الذاتي، لن تكون هناك كلمة حرب من الآن فصاعدا، وستضمن الأمن والمستقبل لبلادنا بصورة ثابتة وأبدية".

وحول فترة الـ 70 عاما ما بعد حرب 25 يونيو الكورية، قال "اتسمت هذه الفترة بمواصلة المواجهة الشرسة ضد العدوان ولا يمكن أن نصفها بأنها فترة سلام إطلاقا. بل اشتدت المواجهة أمام تهديدات الإمبريالية التي تمنع تطورنا وتسعى لاحتلال بلادنا".. مضيفا "كما علينا امتلاك القوى الرادعة حتى لا تتكرر حرب الخمسينات من القرن الماضي وآلامها، فمضينا في طريقنا لتطوير النفس كدولة نووية دون استسلام أمام العديد من الضغوط والتحديات" وذلك في تبرير لامتلاك بلاده الأسلحة النووية.

وتابع "أخيرا، أصبحنا دولة لا تهتز أمام أي نوع من الضغوط والتهديدات العسكرية من أتباع الإمبريالية والقوات العدوانية، بحيث تمكننا من الدفاع عن النفس بصورة ذاتية".. مضيفا "أن الحرب هي اشتباك عسكري يمكن أن تندلع بين منافسين متقاربين من ناحية القدرة العسكرية، والآن لا أحد يتحدانا، ولن نسمح لأحد أن يتجرأ علينا وإن فعل ذلك أحد، فأنه سيدفع ثمنا غاليا".

وأردف قائلا "لن نتوقف ولو للحظة واحدة ونحن في الطريق نحو تعزيز القدرة العسكرية التي بموجبها لا يستطيع أحد الاقتراب منا".

وكان كيم يستخدم كلمة "الإمبريالية" مستهدفا الولايات المتحدة، غير أنه تحول موجها حديثه للصين وقال "نعبر عن احترامنا السامي لجنود ومحاربي قوات الدعم من الجيش الصيني الشعبي الذين وقفوا معنا في الحرب".

واختتم خطابه قائلا: "يقال إن ظروف وبيئة اليوم صعبة، غير أنها لا تساوي شيئا مقارنة مع فترة الحرب، وعلينا أن نتغلب على الأزمة بأن نحذو حذو المحاربين القدامى".
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