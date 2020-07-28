بمساحة 1010م2.. إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور

قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر ،حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية الكيمان.





وأسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات إزالة بمساحة 1010م2 عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة من الطوب الابيض والأسمنت ، متعدية على أراضي أملاك دولة كما تم مصادر معدات البناء خلال الحملة.





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وشارك في الحملة الاجهزة التنفيذية بالمركز ورئيس القرية وفني التنظيم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مساعد المدير لفرقة شرطة اسنا ، والعميد ايهاب عبد العظيم مأمور مركز شرطة إسنا ، ورجال المباحث بقيادة الرائد أحمد العيوطى – رئيس المباحث باسنا





وشدد رئيس المركز على قيام رؤساء القرى وقسم التنظيم بالقرى بحصر جميع المباني المقامة على أملاك الدولة والتأكد من قيام أصحابها بالتقنين أو بتقديم طلب تصالح ومن يخالف ذلك يعد له قرار إزالة بالمساحة والحدود وذلك لإزالته، موجها بالحفاظ على الأراضي بعد إزالتها وتسليمها لرئيس القرية.



