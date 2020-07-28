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محافظات

بمساحة 1010م2.. إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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شمس يونس
قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر ،حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بناحية الكيمان. 

وأسفرت الحملة عن إزالة 5  حالات إزالة  بمساحة  1010م2 عبارة عن  أسوار بارتفاعات مختلفة من الطوب الابيض والأسمنت ،  متعدية على أراضي أملاك دولة كما تم مصادر معدات البناء خلال الحملة.

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وشارك في الحملة الاجهزة التنفيذية  بالمركز ورئيس القرية وفني التنظيم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مساعد المدير لفرقة شرطة اسنا ، والعميد  ايهاب عبد العظيم  مأمور مركز شرطة إسنا ،  ورجال المباحث بقيادة الرائد أحمد العيوطى – رئيس المباحث باسنا 

وشدد رئيس المركز على قيام رؤساء القرى وقسم التنظيم بالقرى بحصر جميع المباني المقامة على أملاك الدولة والتأكد من قيام أصحابها بالتقنين أو بتقديم طلب تصالح ومن يخالف ذلك يعد له قرار إزالة بالمساحة والحدود وذلك لإزالته،موجها بالحفاظ على الأراضي بعد إزالتها وتسليمها لرئيس القرية. 

وأكد سليمان أنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين ، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
بمساحة 1010م2.. إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
بمساحة 1010م2.. إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
بمساحة 1010م2.. إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
بمساحة 1010م2.. إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
بمساحة 1010م2.. إزالة 5 حالات تعد على أملاك الدولة بالأقصر.. صور
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