لقاء جديد حول سد النهضة.. وربط الديوان العام للمحاسبة مباشرة بخادم الحرمين.. واشتعال الحرب الداخلية في مؤسسات أردوغان.. أبرز عناوين صحف السعودية

الجيش التركي يتمرد ويسعى لرفض خدمة «الإخوان»

بعد إطلاق الرصاصة الأولى على الحدود.. إسرائيل و«حزب الله» يستعدان للحرب

بوتين وأردوغان يحضّان أرمينيا وأذربيجان على إجراء محادثات سلام

الكمامة.. رمز نظام دولي جديد!

ترامب يتفاءل بتوفر لقاح ضد كورونا نهاية العام الجاري









تناولت الصحف السعودية عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، جاء على رأسها أزمة سد النهضة وجائحة فيروس كورونا المستمرة، ومعارك أردوغان التي لا تنتهي.









وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، قال إن اجتماعًا جديدًا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مخصص لسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل سيعقد في 3 أغسطس.









وقال ياسر عباس إن الاجتماع الذي سيجمع بين إثيوبيا والسودان ومصر برئاسة جنوب أفريقيا «سيخصص لقضايا الخلاف العالقة».









وترغب مصر والسودان في التوصل إلى اتفاق شامل بشأن السد، بما في ذلك طريقة إدارته، لكن إثيوبيا ترفض ذلك.





وفي شأن آخر، قالت "الشرق الأوسط" إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، دعيا في محادثة هاتفية، أمس، أرمينيا وأذربيجان إلى إجراء محادثات سلام لوضع حد للاشتباكات الدائرة بينهما، وفق ما أعلن الكرملين.









وتأتي المحادثة الهاتفية التي بادر إليها الرئيس التركي بعيد إعلان وزارة الدفاع الأرمنية مقتل جندي أرمني، الاثنين، في المواجهات التي جرت على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ليرتفع بذلك عدد القتلى في المعارك الأخيرة في المنطقة إلى 19.









من جانبها، قالت صحيفة "عكاظ" إن تحولات جذرية شهدتها المؤسسة العسكرية التركية منذ حدوث الانقلاب العسكري المهندَس ضد أردوغان عام ٢٠١٦، حيث غيّر أردوغان فكر وجلدة المؤسسة العسكرية التي كانت يوما ما علمانية إلى جيش يؤمن بالإخوان والفكر الأيدولوجي وسط خلافات وصراعات بين تيارات ومراكز قوى داخل العديد من الأجهزة الأمنية العسكرية.









وعندما صادق أردوغان مؤخرا على قرارات التخلص والإطاحة بجنرالات وقيادات كبيرة في الجيش تصل إلى ٣٠ جنرالا وأدميرالا وترقية أتباعه بدلًا منهم.. فإن هذا الإجراء جاء بعد ورود معلومات استخباراتية بحدوث تمرد داخل الجيش كون بعض القيادات رفضت أخونة الجيش.









ووفق مصادر أمنية تركية، فإن أردوغان استبق محاولة التمرد داخل الجيش عبر تسريع وتيرة الإقالات والتخلص والاعتقالات لقيادات الجيش وتوسيع صلاحيات أجهزة الاستخبارات للتخلص من القيادات العسكرية العلمانية.









وقالت "عكاظ" إنه لم تستبعد مصادر دبلوماسية في بيروت احتمالات وقوع مواجهة عسكرية بين إسرائيل و«حزب الله» على الحدود الجنوبية للبنان، واعتبرت أن الطرفين يستعدان لها.











وقالت في تصريحات إلى صحيفة "عكاظ": «إن استعداد الطرفين للحرب لا يعني أنها حتمية بل هي واردة، وحظوظ وقوعها في أي لحظة مرتفعة للغاية. وتحدثت المصادر ذاتها عن تقارير عدة أشارت إلى أن «حزب الله» وبعيدا عن الإعلام نقل مئات العائلات الموالية له من قرى الجنوب، وتحديدا القرى القريبة من الحدود، إلى مناطق في جبل لبنان قريبة من بيروت، إذ لوحظ إسكان عائلات بشكل مكثف في عدد من الأبنية التي تعود ملكيتها لرجال أعمال مقربين من الحزب.









وحول كورونا، اعتبرت الصحيفة إن قناع الوجه (الكمامة)، أصبح بين عشية وضحاها من الأساسيات التي لا يمكن مغادرة المنزل دونها.









وأضحى على وجوه البشر في جميع أرجاء المعمورة، عابرًا الحدود، والثقافات، واللغات، لكن قوبل بمقاومة عنيفة من قبل بعض قادة أعرق الأنظمة الديمقراطية.











واضطر من رفضوه إلى التأقلم معه، على رغم شعورهم الخانق بأنه كأنما يكتم أنفاسهم، ويخفي أفواههم، فيصبحوا عاجزين عن التعبير، مثل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.









وقالت صحيفة "الرياض" إنه صدر مرسوم ملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم "ديوان المراقبة العامة"، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 1391/2/11هـ.









أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بتوفر لقاحٍ ضد فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 ) بحلول نهاية العام، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لإنجاز اللقاح والعقاقير المضادة للفيروس.









وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي في منشأة موريسفيل للبحوث بولاية نورث كارولينا: "إن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة لإنتاج لقاح ضد كوفيد-19، حيث يجري العمل حاليا على أربع لقاحات، وجميعها حققت تقدما مذهلا".









وأكد ترامب أن اللقاحات ستكون متاحة أمام الجميع فور الانتهاء من تصنيعها، لافتا الانتباه إلى أن هناك أكثر من 140 تجربة سريرية لعلاجات الفيروس، مثل ريمديسيفير وديكساميثازون وبلازما الدم، بالإضافة إلى علاج الأجسام المضادة الذي ما يزال في المراحل النهائية للتجارب.









يذكر أنه بدأت أمس، الاثنين، المرحلة التجريبية لنتائج أكبر دراسة حول لقاح كوفيد-19 في العالم، حيث أسهم أول 30 ألف متطوع في اختبار لقاح طورته شركة (موديرنا) بتمويل من الحكومة الأمريكية، فيما ستبدأ بعد ذلك، في أغسطس، الدراسة النهائية للقاح أكسفورد، وتليها خطط لاختبار لقاح آخر من جونسون آند جونسون في سبتمبر، ونوفافاكس في أكتوبر.