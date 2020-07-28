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أخبار البلد

أول أغسطس.. مصر للطيران تستأنف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 01:05 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن استئناف رحلاتها المباشرة بين القاهرة والكويت بمعدل 15 رحلة أسبوعيًا اعتبارًا من من يوم السبت المقبل الموافق 1 أغسطس 2020.


يأتي ذلك في ضوء الخطة التي وضعتها مصر للطيران لعودة رحلاتها الدولية بصورة تدريجية إلى العديد من الدول حول العالم، حيث من المخطط أن تُسير الشركة رحلتين يوميًا إلى الكويت ما عدا يوم الثلاثاء من كل اسبوع بواقع ثلاث رحلات.


وفيما يخص الإجراءات الوقائية المطلوبة للسفر إلى دولة الكويت، تُهيب مصر للطيران بالسادة العملاء المسافرين على رحلاتها إلى دولة الكويت ضرورة إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية صادر من أحد المعامل المعتمدة في مصر خلال 96 ساعة قبل السفر من القاهرة حتى يتم السماح بصعودهم إلى الطائرة، بالإضافة إلى التدابير الصحية الأخرى التي تتطلبها السلطات بدولة الكويت عند الوصول، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات المختصة لتقليل انتشار فيروس كورونا.

 
ويمكن للعملاء حجز تذاكرهم من خلال مركز اتصالات مصر للطيران 1717 من أي محمول أو 090070000 أو عن طريق موقعها الإلكتروني egyptair.com.
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