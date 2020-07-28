ضمن الموجة 16.. تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات على أملاك دولة في القوصية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات الإزالة لكافة التعديات على أراضي أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 16 للإزالات التي يتم تنفيذها بناء على توجيهات القيادة السياسية للدولة وقرارات رئاسة مجلس الوزراء.









وأشار محافظ أسيوط إلى تنفيذ 18 قرارا إزالة بمركز القوصية خلال يوم واحد واسترداد مساحة 495 فدانا من أراضى أملاك الدولة الزراعية لافتا إلى التصدي والتعامل بكل حسم مع أية تعديات خلال تلك حملات التي يتم شنها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ".





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فيما ترأس المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة حملة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضي أملاك الدولة بمركز القوصية حيث تم تنفيذ 18 قرار إزالة بمساحة 495 فدانا من أراضى أملاك الدولة " زراعة " لبعض التعديات على أراضي أملاك الدولة بقرى المركز وذلك بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية وذلك بحضور هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية ونوابه ومساعديه ومسئولي المتابعة الميدانية بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية وبالتنسيق مع قوات الأمن لتأمين حملات الإزالة.





كما تفقد السكرتير المساعد – خلال الجولة - المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز القوصية لمتابعة تقديم المواطنين طلبات التصالح في مخالفات البناء وانتظام العمل بها ومدى تقديم الخدمات للجماهير مشددًا على تقديم التسهيلات الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم تلك الطلبات وسداد 25% جدية تصالح تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع نواب رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات الهندسية وأملاك الدولة ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات المحلية القروية ومديري المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في هذا الشأن.









كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد بناءًا على توجيهات القيادة السياسية للدولة ؛ فيما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة.