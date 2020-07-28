نائب يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي باستمرار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أشاد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حرصا على صحة وسلامة المصريين ولعدم الحاجة إلى العودة للإغلاق مرة أخرى.





واتفق أبو العلا، مع ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكي، بشأن أهمية ممارسة الرياضة، لزيادة مناعة الجسم، والتخلص من الوزن الزائد بسبب فترة الحظر والتزام المواطنين بالمنزل خلال الشهور الماضية.





وأكد أيمن أبو العلا، أن الرئيس خلال اللقاء كان حريصا على طمأنة المصريين بشأن أزمة سد النهضة وتأكيده على استمرار التفاوض والوصول لاتفاق يحقق مصالح مصر.





وقال: نتفق مع رؤية الرئيس في ضرورة زيادة الصادرات لتصل لنحو 100 مليار جنيه خلال 3 سنوات"، مشيرا إلى حرص الرئيس السيسي على الإشادة بالعمالة ودورها في تحقيق النهضة الاقتصادية، وهو ما يؤكد الموقف الإنساني للرئيس وحرصه الدائم على إعطاء كل ذي حق حقه.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، مجهزة بأحدث الماكينات التي تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، ويوفر المشروع ١٣٥٠ فرصة عمل مباشرة، و١٢ ألف فرصة عمل غير مباشرة، ولأول مرة تقليل أعداد الوظائف الإدارية إلى نسبة ٧٪ فقط.