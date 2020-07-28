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اقتصاد

"مصر الجديدة" توافق على طلب سوديك بجدولة سداد مستحقاتها بعقد شركة مدينة هليوبولس

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 02:46 م
شركة مصر الجديدة
شركة مصر الجديدة للاسكان و التعمير
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علياء فوزى
وافق مجلس إدارة مصر الجديدة للاسكان والتعمير التابعة للقابضة للتشييد احدى شركات قطاع الاعمال العام على طلب شركة سوديك على جدولة جدول السداد بخصوص عقد المشاركة على 655 فدانا بمدينة هليوبولس الجديدة بناء على المتغيرات في الظروف الاقتصادية العامة ومدى تأثيرها على القطاع العقاري.

وكشفت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الثلاثاء ، عن الموافقة على إعادة جدولة الحد الأدنى المضمون بما لايؤثر على القيمة الحالية pv لإجمالي التدفقات والموافقة على مد مدة تنفيذ المشروع لمدة 11 شهرًا.

وحققت الشركة أرباحًا بلغت 379.59 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 حتى مارس 2020، مقابل أرباح بلغت 39.59 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وخلال الفترة ارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.13 مليار جنيه، مقابل 468.59 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وأرجعت الشركة نمو الإيرادات إلى زيادة المبيعات من الأراضي بمدينة هليوبوليس الجديدة ومنطقة شيراتون مصر الجديدة.

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