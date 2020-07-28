تخطط لضخ 920 مليون جنيه جديدة بالأسواق.. رئيس هيئة الاستثمار يجتمع بـ مسئولي شركة كرافت هاينز

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس ال تنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع هاني المسيري، رئيس الشركة والعضو المنتدب لشركة "كرافت هاينز".









وخلال اللقاء، بحث الجانبان الخطط الاستثمارية الحالية للشركة، وكذلك استراتيجياتها المستقبلية والتي تتضمن ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية تتجاوز 920 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، بطاقة 14 خط إنتاج جديدا لتغطية السوق المحلية والتصدير للخارج.









وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة حريصة على التواصل مع جميع المستثمرين وأصحاب الشركات بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار تعمل على تحقيق النمو المستهدف، وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصري، بما يتفق مع أهداف الدولة ويُحفز من معدل النمو الاقتصادي.







