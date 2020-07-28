السيسي: خطة طموحة لتطوير صناعة الغزل والنسيج.. مدير معهد القطن: استنباط أصناف قطن بإنتاجية عالية في فترات قصيرة.. والفلاحين: نطالب بـ 3000 جنيه سعر ضمان لشراء القطن لعدم الامتناع عن زراعته

السيسي يعلن توجيه الدعم لقطاع الغزل والنسيج

مدير معهد القطن:

استنباط أصناف جديدة تحتاج إلى مياه أقل بنسبة 20%

وزارة الزراعة تقوم بمجهودات كبيرة فى سبيل رعاية وتحسين جودة الأقطان

"الفلاحين" تطالب بـ 3000 جنيه سعر ضمان لشراء القطن للتشجيع على زراعته









قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء افتتاحه المدينة الصناعية في الروبيكي، اليوم الثلاثاء، أن صناعة القطن بدأت منذ 200 سنة لكنها تعرضت خلال السنوات الماضية لمشكلة كبيرة.





وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إدارة مصانع الروبيكي بشكل جاد منضبط، والتواصل مع العمالة، ليكون جزءا من النجاح.





وأوضح أن الدولة بصدد خطة طموحة لصناعة الغزل والنسيج ، مؤكدا سنعيد للمحلة رونقها التى تستحقها؛ بشرط بمشاركة العاملين والقائمين على الصناعة.





واستكمل "سننشئ مصانع فى المحلة إضافةً إلى إعادة صياغة الأراضي الموجودة، وإحلال كامل لمصانع الغزل والنسيج، لافتا إلى أنه خلال عامين سنفتتح فى المحلة ومناطق أخرى، وسيتم إحلال المصانع للحفاظ على الصناعة.





وفى هذا الصدد، رصدنا التقرير التالى للتعرف على أوضاع ومشكلات زراعة القطن بمصر، ومطالب الفلاحين..





قال الدكتور هشام مسعود مدير معهد القطن بوزارة الزراعة، إن الوزارة تقوم بمجهودات كبيرة فى سبيل رعاية القطن وتحسين جودته ، موضحا أنها مسئولة عن توفير التقاوى النقية للمزارعين.





وأضاف " مسعود" فى تصريحات لـ "صدى البلد "، أن الوزارة لها دور كبير فى توفير مستلزمات إنتاج أصناف القطن وزيادة معدلات تسميد الأقطان ، كما يتم رفع كفاءة المزارع لزراعة أصناف القطن الجيدة .





وأشار " مدير معهد القطن بوزارة الزراعة " إلي أنه يتم توفير المعلومات الفنية الخاصة بالمزارعين ، وذلك من خلال الحملة الفنية للنهوض بمصر ، ويشارك فيها كافة قطاعات الوزارة ، مضيفا أن الهدف الأساسي فى رفع إنتاجية وجودة الأصناف .





ونوه إلي أنه يتم زراعة 70 % من القطن فى شهر مايو ، و50% فى النصف الثانى لزراعة الأصناف الأخري لتتماشي مع التغيرات المناخية التى حدثت مؤخرا .





ولفت إلي أن وزير الزراعة أصدر قرارا باستنباط صنف جديد يحتاج إلي مياه أقل ، حيث يوفر من 15 ل 20 % من المياه ، معلقا :" عاملين تجارب جديدة من أجل تقليل المياه من خلال نظام زراعى جديد وبالتالى تقليل عدد الخطوط التى تجرى بها المياه فى الأرض ".





وأكد أن الأصناف الجديدة من القطن تتفتح فى وقت قصير وبالتالى حل مشكلة تأخر افتتاح القطن ، مستطردا :" نحاول تقليل تكاليف الإنتاج بحيث يعوض فرق السعر للمزارع " .





وأوضح أن معهد بحوث القطن نجح في إنتاج الأصناف الجديدة والهجن المبشرة المتميزة في صفات المحصول والجودة مبكرة النضج موفرة لمياه الري حيث توفر ما لا يقل عن 20% من كمية مياه الري فترة بقاء المحصول في الأرض من 150- 160 يوم من الزراعة بالتالي يمكن زراعة المحاصيل الشتوية عقب القطن دون تأخير هذه الأصناف هي (جيزة 94 وجيزة 95 وجيزة 96).



