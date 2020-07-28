فايلر يرفض ضغوط الأهلي بشأن مشاركة صالح جمعة في المباريات

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، آخر تطورات صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي داخل القلعة الحمراء.



وقال حسن عبر برنامجه الإذاعي "ملعب الصقر": "صالح جمعة لاعب موهوب ومقصر في حق نفسه، وهناك العديد من اللاعبين يضيعون أوقاتًا في حياتهم وسيندمون على ذلك".





وأضاف: "قابلت صالح في أكثر من مناسبة، ووجهت له عدة نصائح، هو يسمع جيدا ولكن لا ينفذ، فهو أحد اللاعبين الموهوبين، ولكن لاعب الكرة ليس "موهبة فقط"، لابد أن يعمل بجدية".





وتابع :" الأهلي طلب من رينيه فايلر مشاركة صالح جمعة من أجل تسويقه في الموسم القادم، والإسماعيلي طلب استعارته لمدة موسم مقابل مليون جنيه، 500 ألف يتم تسديدها مقدما، والنصف الآخر بعد التزام اللاعب في المباريات".





وأكمل: " هناك لاعبين أقل من صالح جمعة في الموهبة ويتم بيعهم بالملايين".





وأوضح : "فايلر طلب ترك الأمور الفنية له، وعدم التدخل في مشاركة اللاعبين، وبالتالي تم استبعاد اللاعب من المباراة الودية السابقة أمام سموحة".