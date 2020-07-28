AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر يرفض ضغوط الأهلي بشأن مشاركة صالح جمعة في المباريات

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 03:14 م
رينيه فايلر مدرب
رينيه فايلر مدرب الأهلي
Advertisements
عمرو الحلوانى

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر الأسبق، آخر تطورات صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي داخل القلعة الحمراء.


وقال حسن عبر برنامجه الإذاعي "ملعب الصقر": "صالح جمعة لاعب موهوب ومقصر في حق نفسه، وهناك العديد من اللاعبين يضيعون أوقاتًا في حياتهم وسيندمون على ذلك".


وأضاف: "قابلت صالح في أكثر من مناسبة، ووجهت له عدة نصائح، هو يسمع جيدا ولكن لا ينفذ، فهو أحد اللاعبين الموهوبين، ولكن لاعب الكرة ليس "موهبة فقط"، لابد أن يعمل بجدية".


وتابع :" الأهلي طلب من رينيه فايلر مشاركة صالح جمعة من أجل تسويقه في الموسم القادم، والإسماعيلي طلب استعارته لمدة موسم مقابل مليون جنيه، 500 ألف يتم تسديدها مقدما، والنصف الآخر بعد التزام اللاعب في المباريات".


وأكمل: " هناك لاعبين أقل من صالح جمعة في الموهبة ويتم بيعهم بالملايين".


وأوضح : "فايلر طلب ترك الأمور الفنية له، وعدم التدخل في مشاركة اللاعبين، وبالتالي تم استبعاد اللاعب من المباراة الودية السابقة أمام سموحة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا زال صغيرا .. ربيع ياسين: أطالب فايلر بمنح صالح جمعة فرصة أخيرة

شاهد.. استعدادات صالح جمعة لانطلاق الدوري المصري

فرصة أخيرة.. فايلر يوافق على عودة صالح جمعة إلى التدريبات الجماعية

سر موافقة فايلر علي عودة صالح جمعة لتدريبات الأهلي

صالح جمعة يشارك جماهيره صورة من تدريبات اليوم

فيديو جراف| بعد عودته للتدريبات.. أرقام صالح جمعة مع الأهلي

ترشيحاتنا

سحب الثقة من الغنوشي.. برلمان تونس: جمعنا الأصوات المطلوبة

احمي نفسك من كورونا في إجازة العيد.. الناظر يكشف السر وراء شرب المياه

إجازة عيد الأضحى 3 أيام للقطاع الخاص من الخميس للسبت

السيسي لـ المواطنين عن سد النهضة: كل واحد فى موقعه أسد.. حقكم محدش هياخده

أيهما أفضل ذبح الأضحية أم شراء صك.. الإفتاء تجيب.. فيديو

إحالة شيري هانم وزمردة للمحاكمة بتهمة ممارسة الدعارة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمتعافين من كورونا .. نصيحة ذهبية من هاني الناظر بعد الشفاء لمواجهة الجلطات

في عيد ميلادها.. إطلالات تبرز جمال وأنوثة هنادي مهنا

أول ظهور لـ ديمي لوفاتو بعد خطوبتها.. صور