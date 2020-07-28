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تعليم

أخبار التعليم.. بدء إجراءات تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة ومنح درجات الرأفة للراسبين.. أسئلة من المناهج المحذوفة تثير الجدل بامتحانات الدبلومات الفنية.. وفتح باب التحويل إلى كليات جامعة القاهرة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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قسم التعليم

نشر "صدى البلد" اليوم، الإثنين، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.



وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:


أسئلة من المناهج المحذوفة تثير الجدل في امتحانات الدبلومات الفنية.. والتعليم: سنوزع درجاتها أثناء التصحيح



تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن مصروفات المدارس الخاصة



صندوق تطوير التعليم بالوزراء يعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد بالمجمعات التكنولوجية



فتح باب التحويل إلى كليات جامعة القاهرة إلكترونيًا .. 9 أغسطس 



ننشر تفاصيل ميكنة إجراءات الحصول على بيان النجاح الإلكتروني لطلاب المدارس



رئيس قسم الإعلام بعين شمس تكشف تفاصيل مجلتي دشمة وزودياك



الكنترولات تبدأ إجراءات تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2020 



إنجاز طبي جديد بمستشفيات جامعة المنوفية



تعرف على الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية



5 اختبارات للقبول بكليات التربية الرياضية .. تعرف عليها


بسعة ١٩٠ سريرا.. دار العزل بمستشفى سعاد كفافي جاهزة لاستقبال المرضى



لطلاب الشعبة العلمية.. تعرف على مكانك في تنسيق الثانوية العامة 2020

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