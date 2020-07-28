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تعليم

أخبار التعليم.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح قسم الرعاية المركزة بمستشفى الزهراء.. وزير التعليم العالي: البحث العلمي يجب أن يشارك في التصدي لتحديات الدولة

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 04:16 م
صدى البلد
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قسم التعليم
نشر "صدى البلد" اليوم، الاثنين ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.


وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:



















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