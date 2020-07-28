أخبار التعليم.. رئيس جامعة الأزهر يفتتح قسم الرعاية المركزة بمستشفى الزهراء.. وزير التعليم العالي: البحث العلمي يجب أن يشارك في التصدي لتحديات الدولة

نشر "صدى البلد" اليوم، الاثنين ، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر في الساعات الأخيرة.وفيما يلي، موجز لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:رئيس جامعة الأزهر يفتتح قسم الرعاية المركزة بمستشفى الزهراءالمركز الإقليمي لتعليم الكبار ينظم ندوة إلكترونية بتقنية الويبينار .. غدابالأسماء.. مدير تعليم الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادة الإعداديةبالأسماء.. مدير تعليم الإسماعيلية يكرم أوائل الشهادة الإعداديةإعلام القاهرة تعقد اختبارات القدرات 8 أغسطس .. عميدة الكلية : إلزام الطلاب بالحضور بالكماماتبسعة ١٩٠ سريرا.. دار العزل بمستشفى سعاد كفافي جاهزة لاستقبال المرضىتعرف على الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضيةوزير التعليم العالي: البحث العلمي يجب أن يشارك في التصدي لتحديات الدولةرئيس جامعة المنوفية ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات يتفقدون التجهيزات النهائية لكلية الإعلاملجنة القيادات تلتقي المتقدمين لوظيفتي مدير إدارة العريش التعليمية ومدير إدارة التعليم الفنيلطلاب الشعبة العلمية.. تعرف على مكانك في تنسيق الثانوية العامة 2020فنون تطبيقية بحلوان تنظم ورشا فنية للأطفال والشباب أون لاينأسئلة من المناهج المحذوفة تثير الجدل في امتحانات الدبلومات الفنية.. والتعليم: سنوزع درجاتها أثناء التصحيح