المرصد السوري: انتشار لقوات حزب الله العراقي في دير الزور

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن قوات حزب الله العراقي انتشرت في ريف دير الزور الشرقي.





ووفقًا للمرصد، انتشرت مجموعات من تلك المليشيات برفقة آليات عسكرية في منطقة الخور ومنطقة الطيارات الواقعة بعمق نحو 20 كلم ضمن بادية الميادين.





وأضافت أن المليشيات وضعت غرف اسمنتية مسبقة الصنع ضمن أماكن انتشارها وسط رفعها لسواتر ترابية بمحيط تلك الغرف.



