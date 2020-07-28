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أخبار العالم

المرصد السوري: انتشار لقوات حزب الله العراقي في دير الزور

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:40 م
انتشار لقوات حزب
انتشار لقوات حزب الله العراقي في دير الزور
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شيماء مصطفى
أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن قوات حزب الله العراقي انتشرت في ريف دير الزور الشرقي.

ووفقًا للمرصد، انتشرت مجموعات من تلك المليشيات برفقة آليات عسكرية في منطقة الخور ومنطقة الطيارات الواقعة بعمق نحو 20 كلم ضمن بادية الميادين.

وأضافت أن المليشيات وضعت غرف اسمنتية مسبقة الصنع ضمن أماكن انتشارها وسط رفعها لسواتر ترابية بمحيط تلك الغرف.

وكان المرصد ذكر في وقت سابق، أن القوات الإيرانية تواصل سعيها لترسيخ نفوذها أكثر فأكثر داخل المناطق التي تخضع لسيطرتها على الأراضي السورية، وذلك عبر طرق وأساليب عدة كعمليات التجنيد واستقطاب الشباب.
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