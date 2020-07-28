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فن

نادر حمدى يستعرض لياقته من خلال تمرينه في الجيم .. شاهد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:28 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشر الفنان نادر حمدي، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". 

وظهر نادر وهو يقوم بالتمرينات على أحدى الالات في صالة الجيم ..وكتب معلقًا على صورته :"يا مسهل "

وطرح الفنان نادر حمدي سابقًا كليب بعنوان مانسيتهاش، وهو من إخراج كريستوفر لونج، وكلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدي، كما حقق الكليب نجاحًا مذهلًا منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

وكان الفنان نادر حمدي، عضو فريق "واما" و تعاون كموزع بينه وبين عمرو دياب فى ألبوم "كل حياتى" فى 3 أغنيات "قالك ندم" و"مغرور" و"كل حياتي
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يا مسهل 💪

A post shared by Nader Hamdy | نادر حمدي (@naderhamdy) on

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