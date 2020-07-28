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فن

بعد إعلان طرح بـ100 حساب.. القصة الكاملة لإيقاف أغنية حسن شاكوش وعمرو سعد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعلن الفنان أحمد سعد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام عن طرح أحدث أغانيه التى تحمل أسم بـ100 حساب التي يغنيها ديو مع الفنان حسن شاكوش وكتب:"واخيرا بكره الساعه 5 هتنزل اغنيتي انا وحسن شاكوش".


الاغنية تعرضت للإيقاف من قبل نقاية الموسيقين وشركة مزيكا الفترة الماضية بسبب الفنان حسن شاكوش ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل الأزمة كاملة.


أحمد سعد يكشف عن أفيش الأغنية ومبعاد طرحها


كان قد نشر الفنان أحمد سعد صورة جديدة تجمعه بالمطرب حسن شاكوش، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام"، وعلق على الصورة، "استنونا الخميس القادم..اخيرا اغنية ١٠٠ حساب نزلا"، ولكن الأمر لم يكتمل، فهناك مجموعة من العقبات ظهرت أمام الثنائي.


نجاح برومو الأغنية 


حقق البرومو الذي طرحه أحمد سعد وحسن شاكوش نجاحا كبيرا بعد طرحه على يوتيوب وتصدر الثنائي التريند، وهو ماجعلما يتحمسان لنزول الأغنية، وتوقعا نجاحا كبيرا لها.


النقابة تعترض 


أكد مصدر خاص داخل "المهن الموسيقية" أن النقابة سوف تلجأ إلى مقاضاة أحمد سعد وحسن شاكوش إذا شرعا في بث أغنيتهما الجديدة عبر شاشات التليفزيون.


وقال المصدر لـ"صدى البلد": علمنا أن شاكوش وأحمد سعد سيطلقان أغنية جديدة بعنوان "100 حساب"، وذلك على الرغم من قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع حسن  شاكوش من الغناء وعدم حصوله على تصريح بمزاولة المهنة حتى الآن".


وأوضح المصدر أنه إذا تم تقديم الأغنية فقط عبر موقع يوتيوب، فإنه لا توجد سلطة مباشرة من النقابة على الموقع الشهير.


مزيكا تؤجل طرح الأغنية


قررت شركة "مزيكا" تاجيل طرح أغنية "100 حساب" لـ احمد سعد و حسن شاكوش، لحين التوصل إلى حل لأزمة الفنان حسن شاكوش مع نقابة المهن الموسيقية..


وتواصل المسؤلون فى النقابة مع المسؤلين فى شركة "مزيكا" ودار بين الطرفين نقاشات بناءة، ونتجت عنها ان قررت شركة مزيكا تاجيل طرح الأغنية فى الوقت الحالى احتراما للنقابة والمجلس ادارتها ولحين صدور تصريح منها بذلك.  


والأغنية تم التصريح لها من الادارة العامة على المصنفات الفنية.


رد احمد سعد 


ونشر أحمد سعد مقطعا مصورا عبر صفحته بموقع انستجرام يؤكد خلاله تأجيل أغنيته الجديدة التى كان من المنتظر أن يشارك فيها المطرب حسن شاكوش.


وعلق قائلا: تم تأجيل الأغنية بناء علي رغبة النقابة ونظرا لاحترامنا القوانين نلتزم بذلك ونتطلع ان شاء الله لحل الأزمة قريبا.


اقرأ أيضا..(تأجيل طرح أغنية أحمد سعد مع حسن شاكوش بسبب نقابة المهن الموسيقية.. والاول يعلق| فيديو
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