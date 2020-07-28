شاهد.. محافظ مطروح يفتتح الوحدة المحلية لقرية الزغيرات بالنجيلة وملعب خماسى

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء خلال زيارته الميدانية لمدينة النجيلة اعمال تطوير الوحدة المحلية بقرية الزغيرات بحضور ممدوج انور رئيس مدينة النجيلة .

وأكد سمير عادل رئيس قرية الزغيرات أن تكلفة أعمال تطوير الوحدة المحلية بقرية الزغيرات بلغت ٢،٣ مليون جنيه ، لافتا إلى أن أعمال التطوير ستيح تقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم بالقرية.

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كما قام محافظ مطروح بافتتاح الملعب الخماسي بمركز شباب القرية بعد رفع كفاءته وتطويره بتكلفة ١،٥مليون جنيه كمرحلة أولى ضمن تطوير عدد من مراكز الشباب ،والاعداد للبدء في أعمال التطوير بالمرحلة الثانية لانشاء سور حول المركز ورفع كفاءة المبنى.

كما شهد المحافظ مباراة لكرة القدم بين شباب القرية موجها بتكثيف خطط الانشطة الرياضية للشباب واستغلال طاقاتهم ومواهبهم الرياضية.

واكد المحافظ على استمرا ر تقديم الخدمات للمواطنين فى كافة ربوع المحافظة تيسيرا عليهم .