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أخبار العالم

حفاظا على سمعتها.. إجراء كويتي جديد لمواجهة المال القذر

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:59 م
وزير المالية الكويتي
وزير المالية الكويتي
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محمود نوفل
أصدر وزير المالية براك الشيتان، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون "رقم 106 لسنة 2013" في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حول أعمال وحدة التحريات المالية بالكويت.

 وأوضح وزير المالية الكويتي في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية " كونا " أن هذا القرار يأتي تأكيدا على حرصه ودعمه المستمر والمتواصل لتعزيز وتفعيل دور وحدة التحريات المالية ، لافتا الي حرصه الشديد علي مواجهة ومكافحة قضايا غسيل الأموال وتحويل المشتبه بهم الي النيابة العامة.

وكشف الشيتان ان اللجنة ستعمل علي دراسة أوجه القصور في التشريعات القائمة واقتراح التعديلات المناسبة لرفع كفاءة وحدة التحريات المالية وتدعيم استقلاليتها وتعزيز صلاحياتها وأداواتها لتحقيق الهدف المنشود.

 وبيًن ان الحكومة الكويتية تعمل دائما للحفاظ على سمعة الكويت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وهو ما اكده  واقع التطبيق العملي لأداء وحدة التحريات المالية الكويتية منذ إنشائها وحتى الآن.
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