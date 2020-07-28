الجيش الإسرائيلي يرصد تحركات جديدة قرب الحدود مع لبنان

قالت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت تحركات قرب الحدود مع لبنان.





وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه بموقع "تويتر": "قبل قليل تم رصد عدد من المشتبه فيهم في منطقة الجليل الغربي بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان".





وأضاف أن الرصد كان تحت مراقبة الجيش الاسرائيلي.





ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، تم إغلاق الطرق الرئيسية في المنطقة الشمالية، وطلب جلش الاحتلال من السكان القريبون من الحدود مع لبنان بالبقاء داخل المنازل وإغلاق النوافذ.



