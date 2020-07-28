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أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يرصد تحركات جديدة قرب الحدود مع لبنان

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:45 م
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يرصد تحركات جديدة قرب الحدود مع لبنان
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شيماء مصطفى
قالت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، إنها رصدت تحركات قرب الحدود مع لبنان.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه بموقع "تويتر": "قبل قليل تم رصد عدد من المشتبه فيهم في منطقة الجليل الغربي بالقرب من السياج الحدودي مع لبنان".

وأضاف أن الرصد كان تحت مراقبة الجيش الاسرائيلي.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية، تم إغلاق الطرق الرئيسية في المنطقة الشمالية، وطلب جلش الاحتلال من السكان القريبون من الحدود مع لبنان بالبقاء داخل المنازل وإغلاق النوافذ.

وكانت منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية شهدت توترا ملموسا، أمس الاثنين، بعد أن أعلنت إسرائيل عن إحباط محاولة تسلل لخلية من حزب الله إلى داخل إسرائيل، مشيرة إلى أن العملية كانت محاولة انتقام لمقتل الناشط في حزب الله، على كامل محسن، خلال الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في سوريا منذ يومين.
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