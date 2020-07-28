مع عدد من الجنود.. مقتل آمر اللواء 29 بالجيش العراقي في كمين لـ داعش

أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن آمر اللواء 29 فى الجيش العراقى قتل مع عدد من جنوده فى كمين لتنظيم داعش غرب الأنبار.





ونقلت "السومرية نيوز"، عن قيادة العمليات المشتركة، نعيها لآمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة الذي استشهد أثناء تعقبه مجموعة ارهابية بقضاء هيت.

وقالت القيادة: "على خطى الشهداء الأبرار، ها هي قواتنا الباسلة تزف شهيداً أخر هو المقاتل البطل العميد الركن أحمد عبد الواحد محمد اللامي أمر اللواء ٢٩ فرقة المشاة السابعة الذي استشهد اثناء تعقبه مجموعة ارهابية، كما استشهد ضابط برتبة ملازم أول خلال العمل الارهابي الذي وقع مساء اليوم الثلاثاء على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت، كما أسفر هذا التعرض عن إصابة مقاتلين إثنين".





فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن إصابة مقاتلين اثنين بتعرض لتنظيم داعش الإرهابي على كمين في هيت.





وقالت الخلية في بيان نشرته "السومرية نيوز"، إن "عناصر إرهابية تعرضت بواسطة الأسلحة الخفيفة على سيطرة الشهيد محمد الكروي في منطقة العكبه بقضاء هيت من جهة الصحراء".