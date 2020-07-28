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مرأة

بالكمامة.. علا الفارس تبرز خسارتها للوزن على انستجرام

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:51 م
علا الفارس
علا الفارس
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آية التيجي
حرصت الإعلامية الأردنية علا الفارس على ماركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل إنستجرام، وظهرت بإطلالة كاجوال تبرز خسارتها للوزن، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.

وعلقت علا الفارس على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: لابسات البراقع .. اول كمامة احبها .


وارتدت علا الفارس قميص باللون الأسود بأكمام طويلة، وعليه بنطال جينز بهاي وسط باللون الأزرق وعليه حزام باللون الأسود، وهو ما أبرز أنوثتها بشكل كبير.

وقامت علا الفارس بترك شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وعشوائية ، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأبرزت علا الفارس إطلالتها بوضع الماكياج الهادئ، فقامت باختيار الآي لاينر والآي شادو باللون البني، وقامت بتغطية فمها وانفها بالكمامة.

وأكملت علا الفارس إطلالتها بإرتداء الاكسسوارات ، حيث اختارت قرطين ناعمين وساعة يد وقلادة باللون الذهبي.

واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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