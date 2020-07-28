بالكمامة.. علا الفارس تبرز خسارتها للوزن على انستجرام

حرصت الإعلامية الأردنية

على ماركة متابعيها صورة جديدة لها

عبر حسابها على موقع التواصل إنستجرام،

وظهرت

بإطلالة كاجوال تبرز خسارتها للوزن، وهو ما دفع متابعيها إلى إبداء إعجابهم في تعليقاتهم.