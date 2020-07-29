مجمع الغزل والنسيج بالروبيكي.. أولى خطوات عودة شعار صنع في مصر.. خبراء: الرئيس يرسخ للتكامل القطاعي بين المشروعات القومية واستعادة مكانتنا إقليميًا ودوليًا

- بعد إعلان الرئيس عن دعم صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. تعرف على خطة قطاع الأعمال لتطوير شركات الغزل
- خبير: افتتاح الرئيس للمشروعات اليوم رسالة بوجود تكامل بين الصناعات والأنشطة الاقتصادية
- خبير: مصر بدأت عهدًا جديدًا لتطوير شركات الغزل والنسيج.. والسيسي يعلم المشاكل والحلول
أشاد خبراء الاقتصاد والأعمال بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المجمع الصناعي للغزل والنسيج بمدينة الروبيكي للجلود، مؤكدين أن تلك الخطوات تعد رسالة واضحة ببدء النهضة الصناعية في مصر وعودة الدولة لريادتها في ذلك القطاع.
قال الخبراء إن توجهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد من خلال تنشيط الإنتاج وتحقيق التكامل القطاعي علي مستوى المشروعات القومية.
استعادة مكانة مصر
وقال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح لمجمع الغزل والنسيج الجديد بمدينة الروبيكي؛ تؤكد أن مصر تبدأ عصر جديد لتطوير شركات قطاع الأعمال والتي تتعلق بالصناعات المفصلية لاستعادة مكانة مصر إقليميًا وعالميًا.
أضاف "أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحديد الرئيس لوزارة قطاع الأعمال العام، جدول زمني محدد المعالم لتطوير شركات الغزل والنسيج وتحديثها هيكليًا وليس من ناحية الشكل فقط، يؤكد أن الدولة المصرية ستحدث ثورة مرتقبة في تلك الصناعة الرائدة، معتبرًا أن تلك التكليفات الرئاسية ستكون محل محاسبة ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
استغلال الأصول
أشار إلي أن الحكومة قطعت شوطا هاما في عمليات اعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام خصوصا شركات الغزل والنسيج من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لوضع دراسة للتطوير وهو ما يتم العمل عليه فعليا، موضحا أن المرحلة الراهنة تؤكد أن الدولة ماضية نحو استغلال أصولها أفضل استغلال للتخلص من المديوينة القائمة ورفع كفاءة الشركات و المصانع و محالج الأقطان.
أوضح "أبوزيد" أن الرئيس علي دراية تامة بمشكلات قطاع الغزل والنسيج، وتصريحاته عقب افتتاح مجمع غزل والنسيج، يؤكد أن الدولة تعمل جاهدة علي تطوير الشركات القائمة ورفع كفاءة العمالة واثقال مهاراتهم حتي تنعكس تلك الاجراءات علي جودة المنتجات او تواكب التطورات العالمية مما يعزز من قدرات تنافسية المنتج المصري.
مصر علي أعتاب التكامل الصناعي
وقال أحمد معطي، مدير احد شركات أسواق المال العالمية، إن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، افتتاح مجمع الغزل والنسيج من مدينة الروبيكي؛ يبعث برسالة بأن مصر علي أعتاب التكامل الصناعي والانتاجي مع كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
أضاف "معطي" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن عرض الرئيس لكافة المشكلات التي يعاني منها قطاع الغزل والنسيج ضمن القطاعات الاقتصادية، يؤكد أن هناك توجهات واضحة للحكومة بأن القيادة السياسية تسعي لإعطاء ذلك القطاع الهام قبلة الحياة مرة أخرى.
صنع في مصر
أوضح " معطي" أن قطاع الغزل والنسيج يعد من القطاعات التي تتكامل مع القطاع الزراعي وخصوصا عمليات زراعة وإنتاج القطن وتحويلها لمنتج كالأقمشة والخيوط ثم في صورة ملابس، معتبرا أن تطوير قطاع الغزل والنسيج سينعكس في النهاية علي تطوير أداء زراعة القطن في مصر وهو يتوافق أيضا مع مشروع الـ1.5 مليون فدان.
أضاف " معطي" أن تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي علي مستويات عديدة يوجه رسالة بوجود تشابكات وعلاقات تكاملية بين القطاعات الاقتصادية المختلفة وهذا يعزز من استراتيجية الدولة نحو الاكتفاء الذاتي و تدعيم الصناعات الوطنية وعودة شعار "صنع في مصر" ومن ثم سيفتح آفاق جديدة نحو توفير فرص العمل والقضاء علي البطالة وتوفير مصادر للنقد الأجنبي وتدعيم الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية.
وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تجهز خطة طموحة لقطاع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وذلك على هامش افتتاح أعمال مشروع مدينة الروبيكي.
ووفقا للخطة التى أعلنتها وزارة قطاع الأعمال العام، فقد تمت إعادة هيكلة 25 محلجًا للأقطان كانت قديمة واستحداثها بـ11 محلجًا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة كان من بينها محلج الفيوم المتطور على أن يتم بيع أراضى المحالج القديمة واستغلال العوائد فى تمويل عملية التطوير.
وذكرت الوزارة أن خطة التطوير على مستوى قطاع الغزل والنسيج البالغ تكلفتها 21 مليار جنيه وتستغرق نحو عامين وتضمنت اندماج 9 شركات حلج وكبس في كيان واحد، بالإضافة لدمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة في 9 شركات كبرى وفقا لدراسة مكتب وانر الاستشاري العالمي.
تطوير شركات الغزل والنسيج
وتستهدف الشركات المقرر دمجها تطوير 3 مراكز رئيسية لتطوير صناعة الغزل والنسيج والتوجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الملابس الجاهزة والتوجه للتصدير، بحيث يتم إنتاج ملابس ومنسوجات شعبية.
واعتمدت خطة تطوير شركات الغزل والنسيج ومحالج الأقطان وفقا للتقرير؛ تطوير ماكينات صناعة الغزل والنسيج وفض التشابكات المالية مع بعض الجهات الحكومية المدينة للشركات من بينها بنك الاستثمار القومي، بالإضافة لإعادة استغلال الأصول غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة بالاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، بالإضافة للحصول على تمويلات من البنوك والمؤسسات المالية ليتم تدبير 1.5 مليار جنيه من بنك الاستثمار القومي و540 مليون يورو من المؤسسات الأجنبية لعقود توريد الماكينات.
تداول القطن
ونجحت شركة الغزل والنسيج القابضة، في تنفيذ منظومة جديدة لاستلام وتجارة القطن تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف موسم 2019، في إطار تفعيل توصيات اللجنة الوزارية للقطن المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإعداد تصور كامل لمنظومة القطن بدءًا من الزراعة والتجارة إلى الصناعة، بمشاركة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام.
واعتمدت المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة خلال موسم الجني في مراكز للتجميع أدارتها إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتقديم سعر ملائم للفلاح قائم على نظام المزايدة، لتشجيعه على الحفاظ على أقطانه من التلوث.
وتم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلى الوزارات الثلاث(قطاع الأعمال، الزراعة، الصناعة) والجهات المعنية لوضع الخطة وآليات التنفيذ للمنظومة الجديدة، التي أوصت بتعميم التجربة في باقي المحافظات موسم 2020.
وكشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام،في تصريحات سابقة له عن مناقشة خطة النهوض بمصانع الغزل والنسيج خلال 5 اجتماعات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وذكر توفيق أنه سيتم إنشاء مصانع جديدة للملابس القطنية بتكلفة 10 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء من خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج والمحالج كاملة خلال عامين.