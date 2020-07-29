مجمع الغزل والنسيج بالروبيكي.. أولى خطوات عودة شعار صنع في مصر.. خبراء: الرئيس يرسخ للتكامل القطاعي بين المشروعات القومية واستعادة مكانتنا إقليميًا ودوليًا

بعد إعلان الرئيس عن دعم صناعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.. تعرف على خطة قطاع الأعمال لتطوير شركات الغزل

خبير: افتتاح الرئيس للمشروعات اليوم رسالة بوجود تكامل بين الصناعات والأنشطة الاقتصادية

خبير: مصر بدأت عهدًا جديدًا لتطوير شركات الغزل والنسيج.. والسيسي يعلم المشاكل والحلول





أشاد خبراء الاقتصاد والأعمال بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المجمع الصناعي للغزل والنسيج بمدينة الروبيكي للجلود، مؤكدين أن تلك الخطوات تعد رسالة واضحة ببدء النهضة الصناعية في مصر وعودة الدولة لريادتها في ذلك القطاع.





قال الخبراء إن توجهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد من خلال تنشيط الإنتاج وتحقيق التكامل القطاعي علي مستوى المشروعات القومية.





استعادة مكانة مصر

وقال الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال افتتاح لمجمع الغزل والنسيج الجديد بمدينة الروبيكي؛ تؤكد أن مصر تبدأ عصر جديد لتطوير شركات قطاع الأعمال والتي تتعلق بالصناعات المفصلية لاستعادة مكانة مصر إقليميًا وعالميًا.





أضاف "أبوزيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تحديد الرئيس لوزارة قطاع الأعمال العام، جدول زمني محدد المعالم لتطوير شركات الغزل والنسيج وتحديثها هيكليًا وليس من ناحية الشكل فقط، يؤكد أن الدولة المصرية ستحدث ثورة مرتقبة في تلك الصناعة الرائدة، معتبرًا أن تلك التكليفات الرئاسية ستكون محل محاسبة ومتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





استغلال الأصول

أشار إلي أن الحكومة قطعت شوطا هاما في عمليات اعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام خصوصا شركات الغزل والنسيج من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية عالمية لوضع دراسة للتطوير وهو ما يتم العمل عليه فعليا، موضحا أن المرحلة الراهنة تؤكد أن الدولة ماضية نحو استغلال أصولها أفضل استغلال للتخلص من المديوينة القائمة ورفع كفاءة الشركات و المصانع و محالج الأقطان.





أوضح "أبوزيد" أن الرئيس علي دراية تامة بمشكلات قطاع الغزل والنسيج، وتصريحاته عقب افتتاح مجمع غزل والنسيج، يؤكد أن الدولة تعمل جاهدة علي تطوير الشركات القائمة ورفع كفاءة العمالة واثقال مهاراتهم حتي تنعكس تلك الاجراءات علي جودة المنتجات او تواكب التطورات العالمية مما يعزز من قدرات تنافسية المنتج المصري.





مصر علي أعتاب التكامل الصناعي

وقال أحمد معطي، مدير احد شركات أسواق المال العالمية، إن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، افتتاح مجمع الغزل والنسيج من مدينة الروبيكي؛ يبعث برسالة بأن مصر علي أعتاب التكامل الصناعي والانتاجي مع كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة .

أضاف "معطي" في تصريحات لـ"صدي البلد" أن عرض الرئيس لكافة المشكلات التي يعاني منها قطاع الغزل والنسيج ضمن القطاعات الاقتصادية، يؤكد أن هناك توجهات واضحة للحكومة بأن القيادة السياسية تسعي لإعطاء ذلك القطاع الهام قبلة الحياة مرة أخرى.

صنع في مصر أوضح " معطي" أن قطاع الغزل والنسيج يعد من القطاعات التي تتكامل مع القطاع الزراعي وخصوصا عمليات زراعة وإنتاج القطن وتحويلها لمنتج كالأقمشة والخيوط ثم في صورة ملابس، معتبرا أن تطوير قطاع الغزل والنسيج سينعكس في النهاية علي تطوير أداء زراعة القطن في مصر وهو يتوافق أيضا مع مشروع الـ1.5 مليون فدان.