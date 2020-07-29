جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية: السيسي يدعم بقوة تطوير التعليم بمصر

قالت الدكتورة أميمة حاتم، الرئيس الشرفي لفرع جامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن فكرة تواجد جامعات أجنبية فى مصر نابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.





وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" تقديم الإعلامي شريف عامر، أن جامعة هيرتفوردشاير بها برامج مختلفة وجديدة، وجميع الطلاب يستفيدون منها.





وأشارت إلى أن الاستثمار فى التعليم من أهم أولوياتنا، الرئيس السيسي يدعم بقوة تطوير التعليم بمصر.





ولفتت إلى أن الجامعة البريطانية تقدم البرامج، والسفارة البريطانية تشجع الاستثمار الانجليزي في مجال التعليم بمصر، وأن الدولة المصرية تكون مسئول عن كل شئ خاص بالمصاريف والتعليم، وكشفت أن هناك 7 كليات ستكون ضمن الجامعة فى العام الحالي، بعد أن بدأت فى العام الماضي بـ 3 كليات.





وأوضحت أنه رغم فيروس كورونا هناك اقبال كبير من الطلاب، وأن الجامعة بها صيدلة اكلينيكية، وهذا شئ فريد بالمنطقة.





وأشارت إلى ان مصاريف الجامعة الموجودة فى مصر أقل بكثير عن الموجودة فى إنجلترا، وتمثل 1 على 10 من السعر فى انجلترا، وتابعت "أتوقع أن يكون الفصل الدراسي المقبل مزيجًا بين التعليم الالكترونى و التواجد داخل الحرم الجامعى".



