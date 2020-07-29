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رياضة

أخبار الرياضة.. فوز الأهلي والزمالك وديا .. خناقة وقطع سروال يتسببان في إنهاء مباراة سموحة والاتحاد.. أغنى 10 لاعبين بالدوري

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 12:09 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" على مدار، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان مع نظيره نادي المقاولون العرب تعادلا إيجابيا بهدف لكل فريق في المباراه التى أقيمت باستاد عثمان أحمد عثمان ، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز .



يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي بفارغ الصبر يوم السادس من شهر أغسطس المقبل، والذي سيكون موعدًا لاستئناف بطولة الدوري العام بعد توقف استمر 5 أشهر، بسبب فيروس كورونا اللعين والذي حرمنا من متعة كرة القدم في دورينا.



فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على الاتحاد السكندري بنتيجة 1/2 فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين مساء ، الثلاثاء، على ملعب سموحة ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات الدوري المصري.



فاز نادي إنتر ميلان على  نابولي بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإيطالي.



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