أخبار الرياضة.. فوز الأهلي والزمالك وديا .. خناقة وقطع سروال يتسببان في إنهاء مباراة سموحة والاتحاد.. أغنى 10 لاعبين بالدوري

يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي بفارغ الصبر يوم السادس من شهر أغسطس المقبل، والذي سيكون موعدًا لاستئناف بطولة

بعد توقف استمر 5 أشهر، بسبب فيروس كورونا اللعين والذي حرمنا من متعة كرة القدم في دورينا.