برلماني: افتتاح الروبيكي ريادة لمصر في صناعة الغزل والنسيج

أكد النائب نافع هيكل، عضو مجلس النواب، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج في المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي، يعكس حرص الدولة على متابعة كل الملفات ووضع حلول جذرية والارتقاء بقطاع الصناعة بشكل عام وبصناعة الغزل والنسيج بشكل خاص.





وأضاف "هيكل"، فى تصريحات له، أن هذه المشروعات الجديدة ستساهم بقوة في أحياء ونهضة صناعة الغزل والنسيج من جديد والتي كانت مصر الرائدة فيها على مر العصور، مشيرًا إلي أن توجيهات الرئيس السيسي الأخيرة بضرورة إحياء صناعة الغزل والنسيج والنهوض بالصناعة المصرية وإعادتها رقم واحد في الأسواق العالمية، بدأ تنفيذها على أرض الواقع، مما سيعكس وجود آليات سريعة للتحرك لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بما يصب في النهاية لدعم الصناعة الوطنية وتطوير المنتج المحلي.



