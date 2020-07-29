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رياضة

فكرت في التدخين.. حسين الشحات يتحدث عن بداياته مع كرة القدم قبل الانضمام للمقاصة

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:23 ص
حسين الشحات
حسين الشحات
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محمد رشاد
روى حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الصعوبات التي واجهها في بداية مسيرته الكروية قبل الانتقال لصفوف مصر للمقاصة.

وقال "الشحات" عبر قناة الأهلي: "بدأت في نادي مدينة نصر منذ كان عمري 4 سنوات إلى 18 سنة، وعندما نفوز كنت أحصل على 15 جنيها".

وأضاف: "عملت بأكثر من مهنة كنت عامل في محطة بنزين وعامل ألوميتال وفي السنترال، وكان لزوج والدتي دور كبير وكان صاحب فضل عليّ وأصر أن استمر في كرة القدم".

وتابع: "دائمًا كنت أبلغ أمي أنني يوما ما سأكون لاعب كرة قدم وأسعدها ذلك".

وأكمل: "شعرت بالإحباط عندما وصلت 15 عاما وفكرت في شرب (السجاير) وإنهاء مشواري مع الكرة، لكن كرمني الله بالتوظيف في شركة الإنشاء والطرق ولعبت في دوري الشركات".

وواصل: "حصلت على عرض من الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري عندما كنت لاعبا في الشرقية للدخان، وكان وائل رياض أكثر من تواصل معي ولكن بعدها انضممت لصفوف المقاصة وبدأت مرحلة أخرى رائعة في مسيرتي الكروية".

نجم الأهلي تابع: "لعبت في كل الأقسام في مصر وحصلت على تجربة احتراف ولعبت مع منتخب مصر الأول ومنتخب المحليين".

واستمر في تصريحاته "إيهاب جلال شاهد مقطع فيديو لأدائي في المباريات واقتنع بفكرة ضمني لمصر للمقاصة وكانت بداية فرصة حقيقية لي".

وأتم حديثه قائلا "عندما أجلس وأفكر في فترة بدايتي أبكي، أعتقد أنني مررت بفترة صعبة ولكن الحمد لله سعيد بما حققته وبما كرمني الله به الفترة الحالية".
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