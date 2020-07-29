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منوعات

سمكة الشمس.. العثور على مخلوق ضخم يشبه الفضائيين .. صور

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:26 ص
سمك الشمس
سمك الشمس
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عزة عاطف
أصيب اثنان من السياح بالذهول؛ عند رؤية مخلوق بحري ضخم يشبه الكائن الفضائي، ممدد على شاطئ شعبي في أستراليا.
وكان «تيم روثمان» و«جيمس بارهام» يستمتعان بنزهة على ضفاف نهر كينيت في فيكتوريا، مساء الاثنين؛ عندما رأيا سمكة  بحجم رجل يبلغ 6 أقدام. 

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وتعرف السمكة الغريبة في المحيط باسم «سمكة الشمس» والتي يمكن أن يصل حجمها إلى 11 قدمًا (نحو 3.5 متر) ووزنها حتى 2.5 طن. 

ويقول تيم: "كنا نسير على طول الشاطئ ووقعت علينا الصدمة عندما شاهدنا هذا المخلوق الضخم ممدد على الرمال".

ويعد سمك الشمس شائعًا جدًا في المياه الأسترالية، على الرغم من أنه عادةً ما يتم العثور عليه بعيدًا جدًا. 

وقد أطلق عليه هذا الاسم نتيجة عادته الشهيرة بالخروج بالقرب من سطح المياه والتعرض للشمس.
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