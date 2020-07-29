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رياضة

الأهلي يرفع عرض رمضان صبحي لـ 4 ملايين جنيه إسترليني

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف الإعلامي محمد فاروق، أن مسئولي الأهلي رفعوا قيمة عرض رمضان صبحي، لاعب الفريق والمعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وقال "فاروق" فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "الأهلي رفع عرض رمضان صبحي لـ 4 ملايين جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع بصفة نهائية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

وأضاف: "رمضان صبحي مؤثر للغاية مع القلعة الحمراء، وبالطبع الأهلي تعاقد مع بديله وهو طاهر محمد طاهر، ولكن رمضان له تأثير كبير داخل الملعب".

وكشفت بعض التقارير الصحفية ،إنه ليس هناك أي جديد في مفاوضات النادي مع هدرسفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي بشكل نهائي .

والأمور لا تزال في مرحلة التفاوض وهناك تركيز كبير لحسم الصفقة نهائيًا خلال الفترة المقبلة.
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