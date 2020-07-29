نقل وقفة عرفات على الهواء.. خريطة برامج mbc في عيد الأضحى

تحتفل شبكة قنوات "MBC مصر"، بعيد الأضحى؛ من خلال عرض مجموعة من البرامج والمسرحيات والأفلام الكوميدية المتنوعة عبر قناتي "MBC مصر"، و"MBC مصر2"، من خلال خريطة برامجية شاملة بداية من "الخميس" المقبل حيث تبدأ بنقل وقفة عرفات على الهواء مباشرة فى تمام العاشرة صباحًا، وتنقل مُباشرة جانب من مناسك الحج حتي السادسة مساء.





وتعرض في تمام العاشرة مساء فيلم "الرسالة" بطولة عبد الله غيث، ومني واصف.





وعلى مدار أيام العيد وبداية من يوم الجمعة تعرض قناة "MBC مصر" يوميًا فى الواحدة ظهرًا حلقات مُجمعة خاصة من الدراما التاريخية المميزة "عمر".





كما تعرض قناة "MBC مصر" يوميًا طوال أسبوع العيد في تمام العاشرة مساء فيلم عربي، حيث تعرض "الجمعة" فيلم "ظرف طارق" بطولة أحمد حلمي، ونور، و"السبت" فيلم "من ضهر راجل" بطولة آسر ياسين، وياسمين رئيس، وتعرض الأحد فيلم "جعلتني مجرما" بطولة أحمد حلمي، وغادة عادل، وتعرض الإثنين قيلم "ألف مبروك" بطول أحمد حلمي ومنه شلبي.





فيما تعرض قناة "MBC مصر2" خلال العيد مجموعة من مسرحيات مهرجان نجوم الضحك الذي أطلقته MBC مصر، حيث تعرض يوميًا في تمام الثانية عشر مساءً مسرحية كوميدية، فتعرض الخميس مسرحية "كذب في كذب" بطولة سمير غانم وأحمد راتب، والجمعة مسرحية "مسافرة وجت على غفلة" بطولة لطفي لبيب، وشيرين، والسبت مسرحية "المستريح" بطولة إدوارد وسامي مغاوري، والأحد مسرحية "المضروب" بطولة سامح حسين، والإثنين مسرحية "فتحية بيه" بطولة محمد نجم.





كما تعرض قناة "MBC مصر2" يوميًا في سهرتها الأولي بداية من الساعة 10 مساءً فيلم أجنبي، حيث تعرض يوم "الخميس" فيلم "الفرقة الإنتحارية" بطولة مارجو روبي، وجون سينا، وتعرض يوم الجمعة فيلم "باي واتش" بطولة باميلا اندرسون، وديفيد هاسيلهوف، وتعرض يوم السيبت فيلم "كولاترل بيوتي" بطولة ويل سميث، وكيرا نايتلي، وتعرض يوم الأحد فيلم "الحلفاء" بطولة براد بيت، وماريون كوتيار.



