مصادر مغربية: الـ كاف يستقر على مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشفت قناة الرياضية المغربية، عن مواعيد وتوقيتات، مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019/ 2020 والتي تم تأجيلها مسبقا بسبب تفشي فيروس كورونا.





وقالت القناة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلًا عن مصدر داخل الكاف، أن مواجهات الذهاب للدور نصف النهائي، ستقام يومي 25 و26 من سبتمبر المقبل، على أن تقام مواجهتي الاياب، يومي 2 و3 أكتوبر.





وأضافت القناة المغربية، أن مباريات الدور نصف النهائي لدوري الأبطال، ستقام جميعها في تمام السابعة مساءً بتوقيت جرينيتش التاسعة بتوقيت القاهرة.





ومن المقرر، أن يلتقي الأهلي مع نظيره الوداد البيضاوي، في حين يلاقي الزمالك نظيره الرجاء البيضاوي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في سبتمبر المقبل، حيث ستقام مباراتي الذهاب، بمدينة الدار البيضاء، بينما ستقام مباراتي الإياب في القاهرة.





وشهدت الساعات الماضية العديد من التطورات بشأن هذا الملف؛ بعد أن أعلن الاتحاد الكاميروني تقدمه باعتذار رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن عدم استضافة مباريات دوري أبطال إفريقيا التى كانت من المقرر أن تقام فى شهر سبتمبر المقبل.





ويمتلك الاتحاد الإفريقي الآن 3 عروض من دول عربية لاستضافة الأدوار المتبقية من منافسات دوري أبطال أفريقيا البطولة الأكبر داخل أركان القارة السمراء.





يأتى على رأس هذه العروض ، عرض مصر ، بعد أن تقدم اتحاد الكرة بخطاب رسمي إلى الكاف من أجل استضافة نهائيات أبطال إفريقيا بعد اعتذار الكاميرون ، وتمتلك مصر فرص كبيرة فى الحصول على استضافة باقية أدوار دوري الأبطال فى ظل ثقة الاف الكبيرة فى القدرات المصرية فى الخروج بالمباريات فى أفضل شكل ممكن.





وهو الأمر نفسه بالنسبة للمغرب والتى أبدت استعدادها الكامل لاستضافة باقية أدوار البطولة خاصة إنه يشارك بها فريقا الوداد والرجاء المغربي





ويمتلك الكاف أيضا عرضا رسميا من تونس لاستكمال منافسات دوري أبطال إفريقيا بها ، وفجر مصدر مطلع داخل الكاف مفاجأة من العيار الثقيل وهى عدم امتلاك الكاف عرض رسمي من الإمارات حتى الآن لتنظيم البطولة وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطر.





ويلتقي النادي الأهلي، الوداد المغربي ، في حين يواجه الزمالك الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وكان الكاف قرر خوض مباريات الدور قبل النهائى من مباراة واحدة نظرا للظروف التى تمر بها الدول نتيجة انتشار فيروس كورونا وهو الأمر نفسه بالنسبة لـ نهائي المسابقة.