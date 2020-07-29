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حوادث

غرق صياد في البحر المتوسط بـ كفر الشيخ

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 03:21 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
تتواصل جهود الإنقاذ في محافظة كفر الشيخ، للعثور على جثمان صياد يبلغ من العمر 19 عامًا، تعرض للغرق أثناء سباحته في البحر المتوسط.

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة برج البرلس، يفيد بغرق "محمد محمد" 19 سنة، صياد، مقيم بمدينة برج البرلس، أثناء سباحته في شاطئ القرية المطلة على مياه البحر المتوسط.

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وتبين وفقًا للمعلومات الأولية، أن الشاب الغارق، كان برفقة  شقيقه "علي" 24 سنة، صياد، يسبحان في الشاطئ المطل على القرية، ولكنه غرق، ولم يستطع أحد إنقاذه، وجار تكثيف أعمال البحث عنه، وانتشال جثمانه؛ لدفنه.

وحرر رجال الشرطة المحضر رقم 3158 لسنة 2020م، إداري مركز البرلس، وأخطرت النيابة للتحقيق.  

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