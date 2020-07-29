يحمي من كورونا.. تجارب لقاح مودرنا تظهر نتائج مبشرة

كشفت دراسة أجريت على القرود عن نجاح لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19" والذي تعمل عليه شركة "مودرنا" الأمريكية في خلق استجابة مناعية قوية ووفرت حماية من الإصابة بالمرض.





وبحسب نتائج الدراسة المنشورة في مجلة "نيو إنجلاند" الطبية، فإن اللقاح قد يمنع انتشار الفيروس، وقالت "مودرنا" إنه وفر حماية للرئة والأنف من الإصابة ومنع المرض الرئوي، في الحيوانات المُصابة.





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وبدأت "مودرنا" المرحلة الثالثة من تجربة لقاحها "ميرنا-1273" على البشر في الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، وسط نتائج على الحيوانات تزيد الثقة في اللقاح.





ويرى الباحثون أن هذه المرة هي الأولى التي يظهر فيها لقاح كورونا تم اختباره على الحيوانات تلك السيطرة على الفيروس.





وحصلت شركة مودرنا، على ما يقرب من مليار دولار من الحكومة الأمريكية. وتقدم الولايات المتحدة مساعدات مالية لعدد من اللقاحات المحتملة.



