بسبب المشاهد الجريئة.. شيرين تهاجم يوسف الشريف

كشفت الفنانة شيرين، عن رأيها فى أزمة الفنان يوسف الشريف بسبب تصريحاته الأخيرة الخاصة برفضه تقديم مشاهد حميمية أو جريئة فى أعماله الفنية.





وقالت شيرين ، فى مداخلة مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة، أن كل شخص له حرية فى اختيار الأعمال التى يقدمها ولكن لا يجوز ان يشترط على المخرج او صناع العمل.





وأوضحت شيرين قائلة : فى حالة عدم قدرته على تقديم أعمال أو مشاهد جريئة ، عليه أن يرفض العمل ككل ولا يجوز أن يشترط أو أن يقبله كله ويقدم المشاهد الجريئة.





يذكر أن شيرين تقوم حاليا بتصوير دورها فى مسلسل "القاهرة كابول" والذى من المقرر عرضه فى رمضان المقبل وهو يقوم ببطولته طارق لطفى وخالد الصاوى واخراج حسام على.