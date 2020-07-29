لليوم الخامس على التوالي.. عزل كفر الدوار لم يسجل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة عن شفاء وخروج 39 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا حتى مساء الثلاثاء 28 يوليو من مستشفيات العزل والإحالة ليصبح إجمالي عدد المتعافين 4921 حالة، وعودتهم لمنازلهم بعد تلقيهم العلاج اللازم.

وأشاد محافظ بالدور الكبير والمستمر للأطقم الطبية بمحافظة البحيرة لتقديم أفضل رعاية للمصابين ومثمنًا دورهم الوطني والعمل بكل إخلاص للحفاظ على سلامة المواطنين.





من جانبه أكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أن نسب الشفاء بالبحيرة تصل أعلى معدلاتها وسط انخفاض كبير فى حالات الإصابة والوفيات مع استمرار الجهود الكبيرة بجميع المستشفيات المخصصة للعزل بالتزامن مع إستمرار كافة الإجراءات الخاصة بتوزيع وتسليم حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المخالطين وحالات العزل المنزلي.





وأشار إلى أن مستشفى كفر الدوار العام ( مستشفى الحجر الصحى بالبحيرة ) لم يسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الخامس على التوالى.





ومن ناحية أخرى أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة إلى استمرار رفع درجة الاستعداد والمتابعة المستمرة لجميع المستشفيات والحالات، وإلى التزايد المستمر فى معدلات الشفاء من فيروس كورونا المستجد وتقديم الرعاية الطبية لجميع المصابين وفقًا لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.



