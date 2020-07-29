نوبتجيات وغرف عمليات لاستقبال العيد في سيناء

تنفذ محافظة شمال سيناء ، اجراءات استثنائية، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك اعتبارا من غد الخميس وحتى نهاية أيام العيد يوم الاثنين القادم .





وأصدر اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، قرارا بتشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية على مستوى ديوان عام المحافظة بالعريش ومجالس المدن ومديريات الخدمات المختلفة على مستوى المحافظة .





كما أصدر محافظ شمال سيناء، توجيهاته باستمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد ، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحى والمرور والمطافئ والأمن ، وأن يكون هناك مدير مسئول فى كل قطاع .. مع تنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات .



واستعرض أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة فى اجتماعه اليوم بحضور رؤساء مجالس المدن ورؤساء القطاعات ومديرى مديريات الخدمات التعليمات الادارية بمناسبة عيد الأضحى المبارك .



مؤكدا على ضرورة التزام مجالس المدن وكافة القطاعات ومديريات الخدمات باعداد وتجهيز غرف العمليات الفرعية بكل جهة لتلقى اخطارات وبلاغات المواطنين والعمل على توفير احتياجاتهم خلال أيام العيد .. الى جانب تحديد النوبتجية واخطار المحافظة بها لامكان متابعتها والتخلص من جلود الأضاحي .



وأشار ،الى مرور لجنة من المحافظة لمتابعة غرف العمليات ودورها فى تلبية احتياجات المواطنين ، وذلك الى جانب متابعة تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء واتخاذ الاجراءات الوقائية فى مواجهة كورونا ، وتشديد الرقابة على الحدائق وأماكن المتنزهات والشواطىء وكافة الأماكن لمنع التجمعات ، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بمنع البناء والتعديات على أملاك وأراضى الدولة خلال الفترة المقبلة ومتابعة حالات المخالفة لردعها .



وأصدر توجيهاته الى مسئولى البيئة والطب البيطرى وشركة النظافة بالاشراف على السلخانات والمجازر لمنع ذبح الأضاحى خارجها ، واستمرار عمليات النظافة على مدار اليوم .



كما أكد على الرقابة التموينية لتوفير كافة احتياجات المواطنين ولوازم العيد واستمرار عمل المخابز وتواجد الأطقم الطبية والاسعاف ومسئولى شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء طوال أيام العيد .