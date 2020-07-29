مدبولى: أعداد إصابات ووفيات كورونا بمصر فى انخفاض كبير

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا فى انخفاض ملحوظ بمصر، لافتا إلى أن أعداد المصابين على أجهزة التنفس الصناعى بها تناقص كبير.









وأضاف رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، خلال كلمته المذاعة، أن المصابين والوفيات أرقامهم فى انخفاض كبير بفضل الله مع جهود الدولة، إلى جانب وعى المواطن فى المقام الأول واتباع الإجراءات الاحترازية.