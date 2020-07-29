AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مدبولى: أعداد إصابات ووفيات كورونا بمصر فى انخفاض كبير

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 02:20 م
مدبولى
مدبولى
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا فى انخفاض ملحوظ بمصر، لافتا إلى أن أعداد المصابين على أجهزة التنفس الصناعى بها تناقص كبير.


وأضاف رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، خلال كلمته المذاعة، أن المصابين والوفيات أرقامهم فى انخفاض كبير بفضل الله مع جهود الدولة، إلى جانب وعى المواطن فى المقام الأول واتباع الإجراءات الاحترازية.


وأشار مصطفى مدبولى إلى ضرورة استمرار المواطنين فى مصر فى اتباع الإجراءات الاحترازية ومبدأ التباعد الاجتماعى مع ارتداء الكمامات قى أماكن التجمعات.


وتابع: "وزيرة الصحة استعرضت اليوم الموقف العالمى للدول المختلفة، وهناك العديد من الدول تراجعت فى أعداد الإصابات بها ولكن مع قلة وعى المواطنين فيها بدأت تشهد مرة أخرى ارتفاعا فى الإصابات والوفيات على الرغم من أنها دول متقدمة وبالتالي نخشى أن يحدث السيناريو فى مصر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: مصر تسجل 40 ألف إصابة بكورونا خلال يوليو.. وبرلمانيون: تراجع أعداد الإصابات اليومية بعد عيد الفطر ولن تصل للصفر.. ومطالب بإطلاق حملات توعية عن أخطار الوباء

أستاذ مناعة: انخفاض إصابات كورونا يرتبط بالالتزام بالإجراءات الوقائية

وزيرة الصحة: أعداد الإصابات بـ كورونا مطمئنة مقارنةً بالدول الأخرى

مجلس الوزراء يعلن فتح دور العبادة السبت المقبل.. والمطاعم والكافيهات.. واستمرار عمل المواصلات العامة حتى 12 ليلا.. ويؤكد: مخزون الأدوية يكفى لـ3 أشهر.فيديو

وزير التعليم العالي: يمكن القول إننا تجاوزنا ذروة كورونا بفضل وعي المواطنين.. برلمانى: فترة شراسة الفيروس انتهت.. ونائب: ليس هناك ما يدعو للطمأنينة

محذرة من حدوث انتكاسة.. برلمانى: وعي الشعب وراء تراجع أعداد المصابين بـ كورونا

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: سنعود للإغلاق حال تزايد عدد إصابات فيروس كورونا

مستمرون في ملاحقة الجرائم.. أول تعليق من ولي عهد الكويت بشأن قضايا غسل الأموال

انفراد.. أول رادار في مصر يفرق بين سرعة الملاكي والنقل.. يكشف السيارات المسروقة ويسجل 30 ألف مخالفة

بعد ظهورها بالبوركيني.. 10 صور تبرز جمال نرمين الفقي

طلبوا مني أشياء فظيعة.. رجل عصابات يفضح أسرار الاغتيالات السياسية في نظام أردوغان

طارق يحيى: الرقابة على السوشيال ميديا أولى خطوات نبذ التعصب بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

بشرط إعادة تقييم السعر.. الحكومة توافق على تحديد آليات التعامل على الأراضي السابق تخصيصها لشركات الاستثمار

الطفلة المعجزة 4 سنوات.. أصغر حافظة للقرآن وصاحبة مبادرة اسألني عن جيش مصر: نفسي أقابل الرئيس.. شاهد

شاهد.. موعد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر

رئيس الوزراء: سنعود للإغلاق حال تزايد عدد إصابات فيروس كورونا

بعد إصلاح العطل..عودة حركة تشغيل قطارات مترو الانفاق بالخط الاول بكامل طاقتها بالاتجاهين

شوبير لـ فاروق جعفر: آسفين يا كابتن.. وإيه علاقة بطولات الزمالك ورئيسه بتصريحاتك؟

دعاء يوم التروية مستجاب ويفرج الهم

السيسى يصدق على تعديل أحكام قانون الدفاع الشعبي والتربية العسكرية

علاقة جنسية وجثة طافية.. سمر وعشيقها خلصوا على جوزها في الترعة

بتدخل على الفيسبوك.. محاسب يمزق جسد شقيقته فى الصعيد

بلاش عيدية وزيارات وما تخرجش.. 15 نصيحة لمنع تفشي كورونا خلال عيد الأضحى

على متن باخرة.. أول صور للفنانة نيللي كريم مع خطيبها عمر إسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة غريبة.. حالة نادرة مرتبطة بالاكتئاب تدفع سيدة للاعتقاد بأنها «دجاجة»

بـ فستان قصير.. دينا الراقصة تستعرض جمالها على إنستجرام

شاب قبطي يطلق مبادرة "لون حلمك" لإدخال البهجة على الأطفال فى العيد.. صور