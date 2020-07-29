مدبولى: أعداد إصابات ووفيات كورونا بمصر فى انخفاض كبير

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أرقام الإصابات بفيروس كورونا فى انخفاض ملحوظ بمصر، لافتا إلى أن أعداد المصابين على أجهزة التنفس الصناعى بها تناقص كبير.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء اليوم، الأربعاء، خلال كلمته المذاعة، أن المصابين والوفيات أرقامهم فى انخفاض كبير بفضل الله مع جهود الدولة، إلى جانب وعى المواطن فى المقام الأول واتباع الإجراءات الاحترازية.
وأشار مصطفى مدبولى إلى ضرورة استمرار المواطنين فى مصر فى اتباع الإجراءات الاحترازية ومبدأ التباعد الاجتماعى مع ارتداء الكمامات قى أماكن التجمعات.
وتابع: "وزيرة الصحة استعرضت اليوم الموقف العالمى للدول المختلفة، وهناك العديد من الدول تراجعت فى أعداد الإصابات بها ولكن مع قلة وعى المواطنين فيها بدأت تشهد مرة أخرى ارتفاعا فى الإصابات والوفيات على الرغم من أنها دول متقدمة وبالتالي نخشى أن يحدث السيناريو فى مصر".