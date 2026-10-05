برلماني: توفير التمويل الملائم يعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميا

أشاد أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزير الاستثمار بشأن تعزيز الشراكة بين الشركات ومؤسسات التمويل،مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في دعم قدرات الشركات المصرية على التوسع وزيادة معدلات التصدير.

وأشار “ سمير ” في تصريح خاص إلى أن توفير التمويل الملائم يمثل أحد العوامل الأساسية لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

زيادة الطاقة الإنتاجية

وأوضح أن توسيع التعاون بين مجتمع الأعمال ومؤسسات التمويل من شأنه مساعدة الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، على زيادة طاقاتها الإنتاجية وتطوير منتجاتها والالتزام بالمعايير المطلوبة في الأسواق العالمي .

وبحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع هيثم المعايرجي، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «Afreximbank»، وشيرو أكوينو، رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة ائتمان الصادرات الإيطالية «SACE»، سبل تعزيز أدوات التمويل وضمان الصادرات، ودعم توسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات منتدى العلمين أفريقيا GO63 وبحضور قيادات الهيئة العامة للاستثمار والصندوق السيادي وهيئة تنمية الصادرات.

وأشار فريد إلى أهمية تحديد احتياجات الشركات المصرية والتحديات التي تواجهها، وتشبيكها مع المؤسسات التمويلية، بما يتيح حلولًا أكثر ارتباطًا باحتياجاتها ويدعم نموها وتوسعها خارجيا.